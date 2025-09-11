El actor Isaac Ordonez -de 16 años de edad- visitará Monterrey, Nuevo León, por el 20 aniversario del Horror Fest.

Por lo que aquí te compartimos los precios y fechas para conocer a Pericles Addams, actor de la serie ‘Merlina’ de Netflix.

Isaac Ordonez (Isaac Ordonez Instagram @isaac0rdonez)

Estos son los precios y fechas para conocer a Isaac Ordonez en el Horror Fest

Isaac Ordonez, el intérprete de Pericles Addams en ‘Merlina’ de Netflix, visitará Monterrey por el Horror Fest 2025 el próximo:

Sábado 11 de octubre

Domingo 12 de octubre

Durante el mayor evento de horror y Halloween en Latinoamérica, Isaac Ordonez contará con s esiones exclusivas de fotos, autógrafos y experiencia VIP:

Foto Profesional (máximo 3 personas en la foto): mil 350 pesos mexicanos

Autógrafo (solo la firma de un objeto): mil 150 pesos mexicanos

Paquete VIP (entrada, foto, autógrafo, gafete, botón y póster VIP): 2 mil 900 pesos mexicanos

Durante la fase uno, el boleto de entrada general por un solo día al que sería el 20 aniversario del Horror Fest tiene un precio de 200 pesos mexicanos.

A lo que cabe destacar, solo el paquete VIP de Isaac Ordonez incluye el boleto de entrada al evento.

Además de interpretar a Pericles Addams en ‘Merlina’ de Netflix, Isaac Ordonez formó parte de la película de Disney ‘A Wrinkle in Time’ y otros filmes independientes.

Isaac Ordonez

¿Quiénes son los invitados del Horror Fest en Monterrey además de Isaac Ordonez?

El Horror Fest es un evento de terror que se celebra en el centro de exposiciones Cintermex con diferentes ediciones a lo largo del año.

La edición más reciente y con entrada gratuita fue la del Horror Fest Nightmare Market, celebrada en junio de este 2025.

En cuanto a la edición de aniversario, la cual se destaca por sus invitados, que contará con la participación del actor James Jude Courtney -de 68 años de edad-.

Además del intérprete de Michael Myers en la saga ‘Halloween’, en el Horror Fest 2025 estarán presentes: