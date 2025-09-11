El nombre de Paulina Gaitán se ha viralizado gracias a su interpretación de Serafina Baladro en Las muertas de Netflix, serie sobre ‘Las Poquianchis’.

Pero ¿quién es Paulina Gaitán que sale en la nueva producción de Netflix? A continuación te contamos todo sobre esta actriz mexicana que cuenta con una amplia trayectoria en cine y televisión.

¿Quién es Paulina Gaitán, actriz de Las Muertas de Netflix?

Paulina Gaitán Ruiz es una actriz que nació el 23 de julio de 1992 en Tabasco, México.

Paulina Gaitán (@paugaitan / Instagram )

A lo largo de su trayectoria, Paulina Gaitán también ha demostrado su talento vocal y es que también incursionó como cantante.

Paulina Gaitán cuenta con una amplia trayectoria en el cine y televisión, ya que empezó su carrera de actuación desde que era una niña.

¿Cuántos años tiene Paulina Gaitán, actriz de Las Muertas de Netflix?

Paulina Gaitán tiene 33 años de edad.

¿Quién es el esposo de Paulina Gaitán, actriz de Las Muertas de Netflix?

Desde el 2024, Paulina Gaitán se encuentra casada con el director de fotografía Daniel Blanco.

¿Qué signo zodiacal es Paulina Gaitán, actriz de Las Muertas de Netflix?

Paulina Gaitán es del signo zodiacal Leo.

De acuerdo con la astrología las personas regidas bajo el signo Leo son líderes, generosos, creativos y siempre buscan ser el centro de atención.

Son personas leales, optimistas y proyectoras, pero también tienen una gran necesidad de aprobación y admiración.

¿Cuántos hijos tiene Paulina Gaitán, actriz de Las Muertas de Netflix?

Paulina Gaitán no tiene hijos.

¿Qué estudió Paulina Gaitán, actriz de Las Muertas de Netflix?

De acuerdo con algunos reportes Paulina Gaitán estudio actuación en la escuela de Televisa.

¿En qué ha trabajado Paulina Gaitán, actriz de Las Muertas de Netflix?

Desde que era una niña Paulina Gaitán empezó a actuar, pero su gran oportunidad llegó cuando participó en la película Voces inocentes al darle vida a Angelita.

Paulina Gaitán ha trabajado en diferentes producciones como:

Coyotl: Bestia vs Narco

Las muertas

Turno nocturno

El presidente

Pt@s Redes Sociales

Maquíllame otra vez

Belascoarán

Asesino del olvido

Souvenir

Sin nombre

Somos lo que hay

Hijo de monarcas

Las niñas bien

Me casé con un idiota

Territorio

Ruta madre

Diablo Guardián

El rey del valle

Las Aparicio

Crossing Point

Las hijas del narco

Señorita Pólvora

Cuatro lunas

Deseo

The River

Las paredes hablan

Días de gracia

Te presento a Laura

Voces inocentes

Crimen sin perdón

Capadocia

Narcos

Señora Acero 5

Siendo menor de edad, Paulina Gaitán grabó su primer disco como cantante al ladro del productor Rodney Jerkins.

Paulina Gaitán es Serafina Baladro en Las Muertas de Netflix

El pasado 10 de septiembre llegó a Netflix Las Muertas, serie mexicana basada en hechos reales.

Se trata de una serie que se ubica en la década de los 60 y narra la historia de dos hermanas que abrieron su imperio de burdeles.

Pero además de dedicarse a dicho negocio, se convirtieron en las asesinas más temidas de México.

Y es que ofrecían trabajos formales a adolescentes, pero al llegar eran retenidas y tratadas en condiciones infrahumanas, cuando cumplían 25 años eran asesinadas.

Por varios años, las hermanas actuaron impunemente porque sobornaban a la policía, pero un día todo cambio cuando una de las muchachas logró escapar.

Paulina Gaitán le da vida a Serafina Baladro, quien comete varios delitos junto a su hermana, hasta que es detenida.

Serafina es descrita como la más emocional y explosiva de las hermanas, es una mujer consumida por un amor fallido que se transforma en odio y ansias de venganza.

Es impulsiva, peligrosa y trágica y es que su corazón roto se convierte en el motor de muchas desgracias dentro de su historia.