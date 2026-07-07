Frente a la creciente presión por ofrecer productos más saludables y del escrutinio de los consumidores sobre los ingredientes procesados, Nestlé eliminará los colorantes artificiales de sus productos antes de finalizar 2026.

La medida no es nueva, en medio del auge de los medicamentos para adelgazar basados en el GLP-1, Nestlé eliminó los colorantes artificiales en su cartera de productos en Estados Unidos, por lo que el reto es expandir esta iniciativa a nivel mundial.

Esto la convierte en la primera empresa del sector alimentario en tomar una decisión de esta magnitud.

“A finales de año, toda la gama global de Nestlé estará libre de colorantes artificiales” Stefan Palzer, director de tecnología de Nestlé

Eliminación de colorantes artificiales representan un desafío en innovación para Nestlé

Pese a que los clientes muestran un rechazo hacia los ingredientes artificiales, el Director de tecnología de Nestlé, Stefan Palzer, admite que la transición no ha sido sencilla y ha requerido años de inversión en investigación y desarrollo.

Nestlé, compañía de alimentos y bebidas más grande del mundo, evalúa soluciones naturales, las incluye en sus líneas de producción y verifica que la vida útil de los productos se mantenga inalterada. Una vez que el comportamiento resulta, lo pone en circulación.

No se trata de sustituir un ingrediente por otro, explica Palzer.

“No fue fácil. Tuvimos que realizar un gran trabajo de I+D, ya que hay que evaluar todas las soluciones naturales, probarlas durante la producción y, posteriormente, comprobar su vida útil” Stefan Palzer, director de tecnología de Nestlé

Con este movimiento, la empresa multinacional originaria de Suiza se suma a la tendencia de fabricantes y minoristas que buscan eliminar ingredientes sintéticos, como:

Colorantes FD&C

Enducolorantes: Jarabe de maíz.

Productos Nestlé (@nestle / Instagram)

Ante la incertidumbre por el comportamiento de los inversores por el cambio en las dietas de los consumidores, Nestlé orientó su estrategia hacia productos para personas preocupadas por su peso y recelosas de los alimentos ultraprocesados.

Marcas como Heinz, Kraft y Philadelphia también dejarán de lanzar nuevos productos con colorantes artificiales en Estados Unidos. Quitarán esos ingredientes del resto de su portafolio antes de finalizar 2027.

Bimbo replicará la estrategia. Eliminará todos los colorantes artificiales de todo su portafolio de productos para finales del 2026.