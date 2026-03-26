Nestlé México anunció una inversión superior a 275 millones de dólares en el Estado de México como parte de su plan de crecimiento 2025-2027, con el objetivo de fortalecer su capacidad productiva, impulsar la innovación y generar empleos en la entidad. El anuncio se llevó a cabo en la planta ubicada en Toluca, en presencia de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez.

La inversión forma parte del programa nacional por mil millones de dólares presentado a inicios del 2025 y contempla la expansión de líneas de producción, modernización tecnológica y mejoras en eficiencia energética e hídrica.

Nestlé México fortalece producción con inversión en el Edomex

Durante el anuncio, la mandataria destacó que el fortalecimiento de la planta en Toluca y la ampliación de la instalación en Cuautitlán contribuirán al crecimiento económico local, además de consolidar la presencia de la compañía en los hogares del estado.

Asimismo, resaltó la incorporación de nuevas categorías de productos, entre ellos alimentos para animales de compañía.

Además de los recursos destinados a producción, la empresa informó que invertirá 180 millones de dólares adicionales para la construcción de un nuevo centro de distribución en la zona de Zumpango.

Actualmente, Nestlé cuenta con cerca de 2 mil 970 colaboradores directos en la entidad, distribuidos en plantas ubicadas en Cuautitlán, tres instalaciones en Toluca y una fábrica en Tultitlán.

Además, con la nueva inversión, la empresa busca incrementar la productividad y fortalecer el desarrollo regional. La compañía también subrayó que el proyecto incluye acciones enfocadas en sostenibilidad, como el uso de energías renovables, estrategias de economía circular y reducción en el consumo de agua y emisiones contaminantes.

De igual manera, se destacó programas de inclusión laboral que impulsan la participación de mujeres, jóvenes y personas con discapacidad.

Con esta inversión, Nestlé reafirma la importancia del Estado de México como un punto estratégico para la producción y exportación de productos con sello nacional “Hecho en México, al tiempo que consolida a México como uno de los mercados más relevantes para la compañía a nivel global.