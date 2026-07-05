En un esfuerzo conjunto por preservar los bosques del centro del país, Nestlé México y la CONAFOR dieron inicio al programa de Reforestación 2026 en la región del Izta-Popo, con la meta inmediata de plantar 3,000 árboles de especies nativas.

Esta alianza, que cumple 10 años, ha permitido la restauración de recursos forestales mediante inversión compartida y esquemas de Pago por Servicios Ambientales, beneficiando a comunidades locales y fortaleciendo la recarga de acuíferos.

La alianza Nestlé México y Conafor reafirma el compromiso con la sustentabilidad y la economía circular en Santa Rita Tlahuapan, Puebla.

Así arrancó la reforestación 2026 en Santa Rita Tlahuapan (Elizabeth Flores)

Nestlé México y Conafor ponen en marcha la reforestación 2026

El viernes 3 de julio, Nestlé México y la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) dieron inicio oficial al programa de Reforestación 2026.

La jornada, que reunió a empleados, voluntarios, familias y autoridades locales, tiene como meta inmediata la plantación de 3,000 árboles de las especies Pinus moctezumae y Pinus pseudostrobus en la región del Izta-Popo.

Así arrancó la reforestación 2026 en Santa Rita Tlahuapan (Elizabeth Flores)

Así arrancó la reforestación 2026 en Santa Rita Tlahuapan (Elizabeth Flores)

Esta iniciativa forma parte de una alianza estratégica que cumple 10 años, durante los cuales ambas instituciones han colaborado estrechamente en la restauración y conservación de los recursos forestales.

Miguel García, vicepresidente de Aguas Santa María y Aguas Nestlé, destacó que en las últimas tres décadas, la compañía ha logrado plantar más de 780,000 árboles, reafirmando su compromiso con la sustentabilidad y el equilibrio hídrico de la cuenca.

Campaña de reforestación, impacto en la comunidad y el medio ambiente

La región de Tlahuapan es vital para la recarga de los mantos acuíferos que abastecen tanto al estado de Puebla como a la zona central de México.

Gracias a estos trabajos, la planta de Nestlé Waters en la zona cuenta con la certificación internacional Alliance for Water Stewardship (AWS) Gold, que avala un balance hídrico positivo y una gestión responsable del agua.

Además del impacto ambiental, el proyecto fortalece la cohesión social y la economía local.

Así arrancó la reforestación 2026 en Santa Rita Tlahuapan (Elizabeth Flores)

Rodrigo Ávila, gerente de la fábrica, señaló que más del 69% de sus colaboradores son originarios de la región, integrando a la comunidad en proyectos productivos como viveros forestales y ecoturismo.

Durante el evento, los voluntarios portaron playeras fabricadas con plástico reciclado (RPET), simbolizando el enfoque de economía circular de la organización.

Con la puesta en marcha de la Reforestación 2026, Nestlé y CONAFOR reiteran que la suma de experiencia técnica y recursos privados es fundamental para garantizar que los bosques sigan brindando servicios ambientales esenciales para las futuras generaciones.

Así arrancó la reforestación 2026 en Santa Rita Tlahuapan (Elizabeth Flores)

Pago por Servicios Ambientales, el pilar de la alianza Nestlé México y Conafor

La colaboración Nestlé México y Conafor se sustenta en el modelo de Fondos Concurrentes y el Pago por Servicios Ambientales (PSA).

A través de este esquema, se han invertido conjuntamente cerca de 50 millones de pesos, impactando positivamente en más de 16 ejidos y beneficiando a aproximadamente 2,000 personas de manera indirecta y 270 de forma directa.

Los recursos no solo se destinan a la reforestación, sino también a la conservación activa, que incluye: