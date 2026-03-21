La planta de Santa María de Nestlé México, ubicada en Tlahuapan, Puebla, se convirtió en la primera en Latinoamérica en obtener la certificación AWS Platinum, el máximo reconocimiento mundial en gestión hídrica sostenible.

El anuncio se realizó el 20 de marzo de 2026 durante la Feria de Sustentabilidad del Agua, donde autoridades destacaron el compromiso de la empresa con la regeneración de cuencas y la protección ambiental.

Con acciones como la conservación de 6,777 hectáreas y programas sociales, Nestlé busca garantizar un balance hídrico positivo y transparente.

Planta Santa María de Nestlé (Elizabeth Flores)

La Feria de Sustentabilidad del Agua, realizada en la planta Santa María en Santa Rita Tlahuapan, reunió a autoridades como ⁠⁠Miguel García (Business Executive Office, Nestlé Waters), Rodrigo Ávila (gerente de fábrica), ⁠Rosy Díaz (presidenta municipal de Tlahuapan) estudiantes y miembros de la comunidad.

Nestlé ofrece compromiso con la regeneración y la comunidad

Miguel García, Business Executive Office de Nestlé Waters, subrayó que la visión de la compañía ha evolucionado.

“En Nestlé México nuestra estrategia va más allá de la eficiencia; busca la regeneración de las cuencas hídricas“. Miguel García, Business Executive Office de Nestlé Waters

Según García, el objetivo de Nestlé es mantener un balance hídrico positivo a través de la colaboración con el gobierno y la ciudadanía para preservar los bosques en Santa Rita Tlahuapan.

Como parte de esta estrategia, la empresa ha impulsado acciones concretas en el estado:

Protección ambiental: Se ha logrado la protección activa de 6,777 hectáreas en el Parque Nacional Iztaccíhuatl-Popocatépetl, lo que garantiza la infiltración de agua al acuífero de Puebla.

Inversión social: Desde 2017, y en conjunto con CONAFOR, Nestlé ha invertido más de 50 millones de pesos en programas que benefician a 18 comunidades de la zona.

Biodiversidad: El programa BIOCOMUNI ha identificado 70 especies de fauna silvestre en la región, demostrando que la actividad industrial puede coexistir con ecosistemas saludables bajo estándares estrictos.

Con la reforestación y el cuidado del bosque se recupera más agua de la que se utiliza, sostiene Nestlé.

Miguel García, Business Executive Office de Nestlé Waters, en la Planta Santa María de Nestlé (Elizabeth Flores)

Transparencia y metas a futuro de Nestlé México

Para garantizar la sostenibilidad de sus operaciones, Nestlé México trabaja bajo una política de transparencia técnica absoluta, colaborando con organismos como el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) y el Comité Técnico de Aguas Subterráneas (COTAS) para realizar estudios de balance hídrico.

A nivel nacional, Nestlé México se ha fijado la ambiciosa meta de reducir un millón de metros cúbicos adicionales de agua para el año 2028.

Planta Santa María de Nestlé (Elizabeth Flores)

¿Qué es la certificación AWS Platinum?

La certificación AWS Platinum es el nivel más alto otorgado por la Alliance for Water Stewardship (AWS) en materia de gestión hídrica sostenible. La certificación evalúa aspectos críticos como la responsabilidad compartida y la gestión sostenible.

Nestlé Waters obtuvo en 2019 la certificación AWS para la fábrica de Santa María en el municipio de Santa Rita Tlahuapan.

La certificación AWS es otorgada por los Servicios de Certificación Científicos (o SCS Global Services), con sede en California, Estados Unidos.