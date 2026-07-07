La Secretaría de Economía (SE) puntualizó que Toyota permanecerá en México a través de su planta de Apaseo El Grande, Guanajuato, y solo se moverá la planta de Tijuana, Baja California a Estados Unidos.

“Toyota anunció que mantendrá su planta en Guanajuato que emplea a 2,800 personas de manera directa y que genera otros miles de empleos de manera indirecta en la región” SE

Así lo dijo luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebró que Toyota traslada su planta de Tijuana, Baja California, a San Antonio, Texas, Estados Unidos, como efecto de su política de aranceles.

La planta de Toyota Guanajuato genera dos mil 800 empleos directos y otros indirectos en la región de Apaseo El Grande.

Salida de Toyota de Tijuana se completará en 2030

La Secretaría de Economía dijo que el traslado de Toyota a Estados Unidos responde a una proceso de reestructuración y por lo tanto ahí fabricará su modelo Tacoma, que era armado en Tijuana.

Además, dijo que el proceso será gradual y concluirá en 2030 como parte de un plan de reestructuración global.

Sheinbaum prepara nuevo anuncio de inversión en industria automotriz

La Secretaría de Economía aseguró que el Gobierno de México, a través de Claudia Sheinbaum, anunciará una nueva inversión en Mexico por 500 millones de dólares, la cual se daría a conocer en próximos días.

“La Secretaría de Economía ha recibido confirmación —luego de gestiones de la Presidenta Claudia Sheinbaum— de una nueva inversión por parte de otra empresa automotriz por más 500 de millones de dólares, la cual será anunciada en los próximos días” SE

Automotrices japonesas permanecen México, incluida Toyota

Cabe recordar que inicios de mayo Takaaki Kuga, presidente de Toyota México, dijo que Toyota ratifica su presencia en México y mantiene su inversión en Guanajuato.

Otras empresas automotrices japonesas con presencia en Guanajuato son Mazada, que fabrica CX-30, Mazda 2, Mazda 3 y CX-3 en Salamanca.

También Honda que fabrica Honda Fit, HR-V y Acura ADX en Celaya.

Además de la permanencia de Honda, Mazda y Toyota en Guanajuato, continuan con presencia otras empresas japonesas proveedoras de la industria automotriz como:

Denso

Kasai

Hirotec

Nucor-JFE Steel México

Toyoda Gosei

Ashimori

Tsubakimoto

Otras

Cabe recordar que Nissan, otra empresa automotriz japonesa con presencia en México, la cual anunció el cierre de su planta en la Ciudad Industrial del Valle de Cuernavaca (CIVAC) en marzo pasado pero su producción y empleos los concentró en Aguascalientes.