Claudia Sheinbaum, presidenta de México, justificó el convenio de colaboración entre Petróleos Mexicanos (Pemex) y Petrobras al precisar que el punto central de trabajo será la exploración en el yacimiento de Cantarell.

“Hay una parte muy importante que es la exploración… en esta parte de exploración nos va a ayudar mucho Petrobras porque ellos han desarrollado muchas técnicas… particularmente en aguas profundas… ese es el objetivo de trabajar con ellos…” Claudia Sheinbaum

La presidenta del país dijo en su conferencia mañanera de este 6 de julio que Petrobras es la mejor empresa que ha desarrollados nuevas técnicas de exploración por lo que a ello corresponde haberla elegido para la exploración que inicialmente se anunció en el Golfo de México.

Sheinbaum: Pemex y Petrobras van por exploración profunda en Cantarell

Claudia Sheinbaum dijo que el objetivo de unirse es hacer exploración más profunda en Cantarell con las nuevas técnicas de Petrobras.

Es decir, Cantarell, que ha sido un importante yacimiento para México buscará permanecer como una fuente importante de petróleo.

Aunque Cantarell sigue activo, su auge ha pasado y es un yacimiento que se encuentra en declive de producción.

Acuerdo para revitalizar Cantarell durará al menos 2 años

Cabe recordar que el comunicado del 23 de junio en el que anunciaron su unión, Pemex y Petrobras señalaron que la alianza era para explorar el Golfo de México.

También hablaron de revitalización de campos maduros, sin mencionar Cantarell y dijeron que el acuerdo tenía vigencia de dos años con la posibilidad de ser renovado.

El acuerdo de exploración no incluye compromisos de inversión ni crea consorcio entre las partes.

En dicho comunicado, Magda Chambriard, presidenta de Petrobras, dijo que el acuerdo también tienen como objetivo incrementar la producción en campos maduros y los procesos industriales de refinación, petroquímica y fertilízales.