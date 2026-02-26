A través de un mensaje que compartió en sus redes, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que Coca-Cola cerró una inversión histórica en México por el orden de los 6,000 mdd.

“Recibimos al director ejecutivo global de Coca‑Cola, Henrique Braun, quien me informó la inversión de seis mil millones de dólares en nuestro país" Claudia Sheinbaum

Al respecto, la presidenta destacó que fue durante un encuentro en Palacio Nacional celebrado el 26 de febrero, que el director ejecutivo global de la refresquera le informó del proyecto.

El anuncio se dio meses después de que el gobierno federal y Coca-Cola establecieron un acuerdo para liberar nuevas cargas fiscales a los refrescos a cambio de la empresa reduzca el contenido calórico y de azúcares en sus bedidas.

Claudia Sheinbaum anuncia inversión histórica de Coca-Cola en México

Por medio de un mensaje que compartió en X, Claudia Sheinbaum anunció que México recibirá una inversión histórica por parte de Coca-Cola, pues dijo que la empresa destinará 6,000 mdd al país.

Es decir que la compañía refresquera impulsará proyectos correspondientes a 103 mil millones de pesos mexicanos, aunque de momento no se conocen los detalles de las acciones que se tienen contempladas.

Al resaltar que lo anterior fue confirmado por Henrique Braun, director ejecutivo global de Coca‑Cola, Claudia Sheinbaum aseveró que la inversión permite mantener el “modelo económico de la Cuarta Transformación: desarrollo con bienestar”.

Cabe destacar que Henrique Braun es actualmente el director de Operaciones de Coca-Cola y se espera que el 31 de marzo, tome posesión como director ejecutivo de la firma.

Coca-Cola anunció inversión en México tras compromiso con gobierno federal

Se debe resaltar que el anuncio de inversión histórica por 6,000 mdd en México, se dio meses después de que Coca-Cola llegó a un acuerdo con el gobierno federal en el marco de la discusión del Paquete Económico 2026.

En dicho debate, el gobierno federal propuso cambios al IEPS que incluyeron un aumento en la cuota por litro de refrescos azucarados así como la adhesión de un impuesto a bebidas con edulcorantes no calóricos.

Coca-Cola establece acuerdo con el Gobierno de México; reducirá 30% de calorías. (Cortesía)

Ante ello, la industria mexicana de Coca-Cola, a través de FEMSA y sus embotelladoras, se comprometió a reducir hasta en un 30% el contenido calórico de sus refrescos tradicionales.

Sobre dicho compromiso, la presidenta Claudia Sheinbaum expresó su respaldo al señalar que se trata de una medida que tienen el fin de reducir el consumo de refresco para reducir su impacto negativo en la salud pública.