“Vamos cerrar bien el año y el próximo año va a ser todavía mejor”, aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum ante el recorte en estimaciones del crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) del Banco de México (Banxico).

“Vamos a cerrar bien el año, ha sido un año que ha tenido sus complicaciones, no solo para México sino para el mundo entero, en particular para México con la decisión del presidente Trump de poner los aranceles aún cuando México es de los países, si no que el país, con menos aranceles de todos el mundo… por el tratado comercial… en todos los lugares del mundo ha habido cierta precaución para las inversiones… estamos con récord de inversiones extranjera directa. Octubre fue el mes de mayor generaciones empleo… de toda la historia de nuestro país…” Claudia Sheinbaum

Así lo dijo Claudia Sheinbaum en su conferencia mañanera de este 27 de noviembre luego de que Banxico estimó un cierre en el PIB 2025 de 0.3 por ciento.

Claudia Sheinbaum destaca recordar de inversión empleo a pesar de aranceles de Donald Trump

Claudia Sheinbaum dijo que 2025 va a cerrar bien porque hay récord de Inversión Extranjera Directa (IED) y récord en empleo.

Además, están los proyectos de trenes de pasajeros y de carga en todos el país, inversiones en infraestructura carretera y viene la revisión del Tratado México, Estados Unidos, Canadá (T-MEC), que confía permanecerá.

La presidenta lo destacó luego de reconocer que el mundo ha frenado inversiones por los aranceles del presidente Donald Trump y aún con ello dio un panorama positivo.

CEPAL destaca reducción de la pobreza en México

En ese marco, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) aseguró que México es uno de los países que han avanzado en la reducción de la pobreza en America Latina.

De acuerdo con su más reciente reporte dado a conocer el 26 de noviembre, señaló que en America Latina la pobreza retrocedió 2.2 por ciento en 2024, con respecto al año anterior.

Ello tiene que ver con el dinamismo económico de México y en segundo lugar con la recuperación de Brasil, detalló secretario ejecutivo de la CEPAL, José Manuel Salazar Xirinachs.

¿Claudia Sheinbaum se reunirá con Donald Trump?

La presidenta Claudia Sheinbaum dejó abierta la posibilidad de asistir al sorteo del Mundial 2025 en Washington, programado para el 5 de diciembre.

La decisión aún está por tomarse y tiene que ver con la presencia de Donald Trump, presidente de Estados Unidos y Mark Carney, primer ministro de Canadá.