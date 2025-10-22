La presidenta de México, Claudia Sheinbaum informó que este miércoles 22 de octubre se reunió con Scott Thomson, director ejecutivo de Scotiabank, para fortalecer las inversiones en el país.

Tal como mencionó Claudia Sheinbaum en sus redes sociales, la reunión con Scott Thomson abordó el Plan México, que ha impulsado su gobierno para la economía del país.

Más temprano, en Palacio Nacional también recibió a Ben Horowitz, el cofundador y socio de Andreessen Horowitz, con quien conversó de la inteligencia artificial que integrarán al Plan México.

Reunión de Claudia Sheinbaum y Scott Thomson: buscan fortalecer inversiones de Scotiabank en México

Acorde con lo señalado por Claudia Sheinbaum en su publicación, este miércoles 22 de octubre, recibió a Scott Thomson en Palacio Nacional, con quien habló de las oportunidades de crecimiento de Scotiabank.

Claudia Sheinbaum explicó en su mensaje, al que adjuntó tres fotos de la reunión, que conversó con Scott Thomson de las oportunidades de la economía mexicana.

Asimismo, Claudia Sheinbaum habría destacado en la reunión con el también presidente de Scotiabank la importancia de incrementar el crédito a las pequeñas y medianas empresas que conforman el Plan México.

Esta petición se suma a una planteada por Claudia Sheinbaum desde mayo, en donde instó a los banqueros a permitir un mayor acceso a créditos, ya que la prosperidad en México debe ser compartida.

Claudia Sheinbaum se reunión con Scott Thomson; de esto hablaron (Claudia Sheinbaum vía X)

Su reunión con Scott Thomson es la tercera de Claudia Sheinbaum en el transcurso de la semana, con motivo del Plan México, ya que el martes 21 de octubre recibió al CEO de Mazda, Masahiro Moro.