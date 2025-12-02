La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) compartió el crecimiento de México que proyecta para 2026, que es de 1.2% en cuanto a su Producto Interno Bruto (PIB).

Asimismo, la OCDE también compartió la proyección del PIB de México para el cierre de este 2025, que correspondería a un crecimiento del 0.7%, como señala en su informe semestral Economic Outlook.

OCDE proyecta crecimiento de 1.2% del PIB de México en 2026

En su informe semestral compartido este lunes 2 de diciembre, la OCDE proyecta un crecimiento del 1.2% en 2026 y del 1.7% para 2027 referente a la economía de México.

Sin embargo, la OCDE señala que las perspectivas de crecimiento sigue siendo incierta debido a la exposición de México al mercado de Estados Unidos, con condiciones financieras cada vez más restrictivas.

Pese a esto, la baja tasa de desempleo y que la moderación de la inflación impulsarán el consumo público y privado, mientras que la inversión privada se beneficiará por la baja en la tasa de interés.

Sin embargo, la OCDE también mencionan que las exportaciones de México se verían afectadas por el aumento de aranceles de parte de Estados Unidos.

Exportaciones se verían afectadas por aranceles de Estados Unidos (Enrique Ordoñez)

Así como la incertidumbre, aunque esta depende del tratado con Estados Unidos y Canadá, T-MEC, que la OCDE proyecta será positivo para México.

OCDE proyecta que la inflación en México irá a la baja para 2026

Tal como comparte el informe de la OCDE, la inflación de México se proyecta a la baja para 2026 y pasará de 3.8% a 3.3% y podría llegar a 2.9% para 2027, aunque se repite, lo considera todavía incierto.

Para que la inflación en Mexico llegue a menos del 3% como es el objetivo también del Banco de México, la OCDE recomienda mantener un ciclo de flexibilización basada en datos.

Mientras que la proyección de la tasa de política monetaria derivada de la inflación podría alcanzar 6.25% para finales de 2026.