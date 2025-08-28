Es oficial, McDonald’s se despide de Hello Kitty con anuncio de la Cajita Feliz de BTS.

Después de muchos rumores, McDonald´s reveló que lanzará una colección de BTS, la popular banda de K-Pop.

McDonald’s anuncia la Cajita Feliz de BTS y se despide de Hello Kitty

A través de redes, McDonald´s confirmó la Cajita Feliz de BTS, con ello la cadena de comida rápida se despidió de Hello Kitty y sus coleccionables.

La colaboración traerá a todos los fans los muñecos TinyTan de BTS.

La imagen que compartió McDonald´s presenta a las figuras de BTS y detrás de ellos la Cajita Feliz.

Desde hace algunas semanas circuló el rumor de la Cajita Feliz de BTS en México, y ahora McDonald´s ha confirmado la colección.

En total serán 7 figuras de colección de los integrantes de BTS las que tendrá la Cajita Feliz de McDonald´s.

Cabe mencionar que TinyTan es una línea de personajes animados que se inspira en los miembros de BTS.

El nombre de TinyTan es la combinación de Tiny, que signfica pequeño y de Tan que hace referencia a Bagtan, el nombre original de la banda de K-Pop.

Con el paso del tiempo la línea TinyTan se ha popularizado entre los fanáticos de BTS porque son figuras bastante tiernas y bonitas.

Por tal razón, esta colaboración de TinyTan con McDonald´s se convierta en un completo éxito.

BTS, grupo de K-pop (@bts.bighitofficial / Instagram)

¿Cuándo sale a la venta la Cajita Feliz de BTS en México?

La Cajita Feliz de BTS en México estaría llegando el próximo 3 de septiembre, esto de acuerdo con los promocionales que lanzó McDonald´s.

Aunque existen altas posibilidades de que haya algunas variaciones en los lanzamientos de acuerdo con la región.

Respecto al precio es posible que la Cajita Feliz de BTS tenga un costo de 109 pesos donde se incluya la comida con el coleccionable.

Al ser figuras muy cotizadas, los TinyTan de BTS en McDonald´s contará con una venta limitada hasta agotar existencias.

En ese sentido, te recomendamos acudir a tus sucursales cercanas de McDonald´s y consultar la disponibilidad de los coleccionables.

Esto para que no te quedes sin tu Cajita Feliz de BTS en México.