Si quieres la Cajita Feliz de Friends de McDonald’s, acá te damos el precio, personajes y cuándo llega a México.

Los coleccionables de la popular serie de televisión Friends serán los más deseados de la Cajita Feliz en McDonald’s.

Precio de la Cajita Feliz de Friends en McDonald’s

De momento, no se ha revelado el precio de la Cajita Feliz de Friends en México.

No obstante, se espera que la Cajita Feliz de Friends tenga un costo de entre los 129 a los 175 pesos.

Cajita Feliz de McDonald’s Friends (McDonald's)

Esto si se toma en cuenta el costo que han tenido los coleccionables en otros países donde ya se comercializaron.

Toma en cuenta que la Cajita Feliz de Friends estará disponible en sucursales y en pedidos desde la app de McDonald’s.

Personajes que salen en la Cajita Feliz de Friends

En total, son seis los personajes que salen en la Cajita Feliz de Friends de McDonald’s:

Rachel

Monica

Phoebe

Joey

Chandler

Ross

Se trata del elenco principal de Friends, serie que marcó a toda una generación de espectadores.

La Cajita Feliz de Friends viene decorada con los personajes de la serie.

En el caso de las figuras, estas destacan porque vienen con artículos que recuerdan momentos de Friends como Phoebe y su guitarra.

Cajita Feliz de Friends (Especial)

¿Cuándo llega a México la Cajita Feliz de Friends?

A través de redes, McDonald’s confirmó cuándo llega a México la Cajita Feliz de Friends.

Los coleccionables estarán a partir del próximo martes 2 de diciembre.