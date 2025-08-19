¿Cajita Feliz de BTS llegará a McDonald’s México en 2025? Te decimos si es que TinyTAN, la marca de personajes Chibi de la banda de K-Pop llega al país.

McDonald’s reveló su próxima colaboración con TinyTAN de BTS pero, ¿la Cajita Feliz de BTS llegará a México? Te decimos.

McDonald’s x TinyTAN de BTS es la nueva colaboración en la Cajita Feliz

McDonald’s reveló en sus canales oficiales su nueva colaboración para su Cajita Feliz: los muñecos TinyTAN de BTS.

De acuerdo con la imagen, estarían llegando un total de 7 muñecos TinyTAN de BTS a la Cajita Feliz de McDonald’s.

opening the Magic Door to *my heart* @TinyTANofficial Happy Meal out 9.3 pic.twitter.com/92lk5UKzVo — McDonald's (@McDonalds) August 19, 2025

Esta colaboración llegará el próximo 3 de octubre a la Cajita Feliz de McDonald’s Estados Unidos pero ¿llegará a México este 2025? Esto se sabe.

¿TinyTAN de BTS en la Cajita Feliz de McDonald’s México?

McDonald’s reveló que TinyTAN de BTS, es decir los muñecos chibi inspirados en los integrantes de la banda de K-Pop, serán parte de su nueva colección en su Cajita Feliz.

Pero no solo eso, sino que McDonald’s reveló la lista de países a los que llegará esta nueva colaboración de TinyTAN de BTS a su Cajita Feliz; y sí, México está incluido:

Estados Unidos

Argentina

Australia

Austria

Azerbaijan

Bélgica

Brasil

Brunéi

Bulgaria

Canadá

Chile

Colombia

Costa Rica

Croacia

Chipre

República Checa

Dinamarca

Ecuador

El Salvador

Estonia

Fiji

Finlandia

Georgia

Alemania

Grecia

Guatemala

Honduras

Hong Kong

Hungría

Indonesia

Israel

Italia

Corea del Sur

Latvia

Lebanon

Lituania

Malasia

Malta

Mauricio

México

Moldova

Países Bajos

Nueva Zelanda

Nicaragua

Noruega

Paquistán

Panamá

Paraguay

Perú

Filipinas

Polonia

Portugal

Rumania

Serbia

Singapur

Eslovaquia

Eslovenia

Sudáfrica

España

Suiza

Suecia

Tailandia

Ucrania

Uruguay

Venezuela

Vietnam

El comunicado revela que habrá que revisar con los McDonald’s locales para saber la fecha de salida, pese a que en Estados Unidos saldrá el 3 de octubre.