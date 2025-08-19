¿Cajita Feliz de BTS llegará a McDonald’s México en 2025? Te decimos si es que TinyTAN, la marca de personajes Chibi de la banda de K-Pop llega al país.
McDonald’s reveló su próxima colaboración con TinyTAN de BTS pero, ¿la Cajita Feliz de BTS llegará a México? Te decimos.
McDonald’s x TinyTAN de BTS es la nueva colaboración en la Cajita Feliz
McDonald’s reveló en sus canales oficiales su nueva colaboración para su Cajita Feliz: los muñecos TinyTAN de BTS.
De acuerdo con la imagen, estarían llegando un total de 7 muñecos TinyTAN de BTS a la Cajita Feliz de McDonald’s.
Esta colaboración llegará el próximo 3 de octubre a la Cajita Feliz de McDonald’s Estados Unidos pero ¿llegará a México este 2025? Esto se sabe.
¿TinyTAN de BTS en la Cajita Feliz de McDonald’s México?
McDonald’s reveló que TinyTAN de BTS, es decir los muñecos chibi inspirados en los integrantes de la banda de K-Pop, serán parte de su nueva colección en su Cajita Feliz.
Pero no solo eso, sino que McDonald’s reveló la lista de países a los que llegará esta nueva colaboración de TinyTAN de BTS a su Cajita Feliz; y sí, México está incluido:
- Estados Unidos
- Argentina
- Australia
- Austria
- Azerbaijan
- Bélgica
- Brasil
- Brunéi
- Bulgaria
- Canadá
- Chile
- Colombia
- Costa Rica
- Croacia
- Chipre
- República Checa
- Dinamarca
- Ecuador
- El Salvador
- Estonia
- Fiji
- Finlandia
- Georgia
- Alemania
- Grecia
- Guatemala
- Honduras
- Hong Kong
- Hungría
- Indonesia
- Israel
- Italia
- Corea del Sur
- Latvia
- Lebanon
- Lituania
- Malasia
- Malta
- Mauricio
- México
- Moldova
- Países Bajos
- Nueva Zelanda
- Nicaragua
- Noruega
- Paquistán
- Panamá
- Paraguay
- Perú
- Filipinas
- Polonia
- Portugal
- Rumania
- Serbia
- Singapur
- Eslovaquia
- Eslovenia
- Sudáfrica
- España
- Suiza
- Suecia
- Tailandia
- Ucrania
- Uruguay
- Venezuela
- Vietnam
El comunicado revela que habrá que revisar con los McDonald’s locales para saber la fecha de salida, pese a que en Estados Unidos saldrá el 3 de octubre.