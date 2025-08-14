McDonald’s regala una crema de Bioscents con este cupón para la Cajita Feliz de Hello Kitty, pero solo en Metepec.

Por lo que te decimos los detalles de esta nueva promoción que McDonald’s trae junto con su colaboración con Hello Kitty.

McDonald’s regala una crema de Bioscents con la Cajita Feliz de Hello Kitty en Metepec

A través de redes sociales, McDonald’s reveló una nueva promoción con su Cajita Feliz de Hello Kitty, pero solo para Metepec.

Pues del 12 de agosto al 8 de septiembre, en la compra de McNuggets de pollo de 10 piezas, y un pay de manzana podrás llevarte de regalo una de las cuatro cremas de Bioscents de Hello Kitty:

Shiny Sweet

Colorful Flowers

Kawaii Strawberry

Summer Vibes

Las cremas coleccionables de Bioscents de Hello Kitty son de 75 mililitros y de momento, esta promoción es únicamente para McDonald’s Metepec.

¿Cómo conseguir la crema de Bioscents con la Cajita Feliz de Hello Kitty en McDonald’s?

McDonald’s reveló una nueva promoción para sus Cajitas Felices y la colaboración que tiene con Hello Kitty, pues ahora podrás llevarte una crema de Bioscents.

Sin embargo, hay requisitos que debes cumplir para poder llevarte una de las cuatro cremas de Bioscents de Hello Kitty en McDonald’s Metepec: