La Cajita Feliz de BTS en McDonald’s ya está causando sensación en México, aunque faltan algunos días para que salga de manera oficial.

Al respecto de su lanzamiento, nueva información menciona que la Cajita Feliz de BTS en McDonald’s tendrá dos versiones en dos fechas diferentes.

¿Cuándo sale la Cajita Feliz de BTS en McDonald’s en México?

Como ya sabrán fans del grupo, la Cajita Feliz de BTS en McDonald’s tendrá su lanzamiento el 3 de septiembre de 2025 en México.

Sin embargo, de acuerdo con nuevos datos, esta será la Cajita Feliz de BTS en McDonald’s Throwback Edition, que traerá un tipo de coleccionables.

Cajita Feliz de BTS en McDonald’s (McDonald's)

Posteriormente, el 23 de septiembre de 2025 saldría la Cajita Feliz de BTS en McDonald’s Encore Edition, la cual contará con otra versión de las figuras.

Esto quiere decir que para conseguir todos los coleccionables, tendrás que comprar varios de estos paquetes en dos fechas diferentes.

Recordemos que esta no es la primera vez que McDonald’s hace esto con su Cajita Feliz, colaboraciones anteriores importantes también han llegado en oleadas.

Cajita Feliz de en McDonald's TinyTAN de BTS (McDonald's)

¿Cuál es la diferencia de las dos Cajita Feliz de BTS en McDonald’s?

De acuerdo con lo revelado, la Throwback Edition y Encore Edition de la Cajita Feliz de BTS en McDonald’s traen coleccionables diferentes.

La Throwback Edition de la Cajita Feliz de BTS en McDonald’s traerá figuras de la banda de la anterior colaboración de 2021, por si no las conseguiste en su momento.

Mientras que la Encore Edition de la Cajita Feliz de BTS en McDonald’s contará con coleccionables de la banda en atuendos deportivos, siendo figuras nunca antes vistas.

En ese caso, si ya cuentas con los coleccionables antiguos, bien podrías pasar por alto la primera oleada de la Cajita Feliz de BTS en McDonald’s.

Centrándote en la Encore Edition, que es la que contendrá las novedades alrededor de los promocionales del grupo coreano.

Hay que señalar que no se ha revelado el diseño de las figuras de la Encore Edition de la Cajita Feliz de BTS en McDonald’s.