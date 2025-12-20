La Cajita Feliz de McDonald’s presentó la colección Villians de Disney, la cual trae una serie de antifaces inspirados en los villanos de las películas icónicas del legendario estudio de cine.

Si a ti te interesa tener algunos de los antifaces de Villians de Disney de la Cajita Feliz de McDonald’s, a continuación te daremos todos los detalles.

Precio de la Cajita Feliz de McDonald’s con la colección Villians de Disney

El precio de la Cajita Feliz de McDonald’s con la colección Villians de Disney es de 129 pesos, pues se trata de un paquete normal de esta promoción.

Esta Cajita Feliz de McDonald’s con la colección Villians de Disney ya está disponible en todos los restaurantes y aplicaciones, desde mediados de este mes de diciembre de 2025.

Cajita Feliz de McDonald’s con la colección Villians de Disney (McDonald’s)

En total, son 6 antifaces diferentes de distintos villanos de Disney, por lo que si quieres todos gastarás alrededor de 750 pesos en total.

También debes de tomar en cuenta que en general se darán los antifaces al azar, o en algunos de los restaurantes podrían tener solo uno o dos de la colección, lo cual te obligaría a buscar en otro lugar.

¿Cuáles son los antifaces de la Cajita Feliz de McDonald’s con la colección Villians de Disney?

Estos son los 6 antifaces de la Cajita Feliz de McDonald’s con la colección Villians de Disney:

Reina Malvada Maléfica Cruella de Vil Dr. Facilier Hades Reina de Corazones

Cajita Feliz de McDonald’s con la colección Villians de Disney (McDonald’s)

Cajita Feliz de McDonald’s con la colección Villians de Disney (McDonald’s)

Además, la Cajita Feliz de McDonald’s con la colección Villians de Disney dará un “coleccionable” extra a todas las fans de la películas animadas.

Se trata de una mascarilla de Republic Cosmetics basada en las villanas de Disney:

Reina Malvada

Maléfica

Cruella de Vil

Úrsula

No se sabe si esto será permanente o por tiempo limitado; sin embargo, se te dará en la compra de una Cajita Feliz. Igualmente no puedes escoger, el mismo restaurante elegirá al azar.

Si quieres las cuatro deberás de tener mucha suerte para que todas te “salgan”, en una sola compra.