El famoso personaje de Sanrio, Hello Kitty ya llegó a la Cajita Feliz de McDonalds con colaboración que prometía conquistar.

Sin embargo, la colaboración de Hello Kitty con la Cajita Feliz de McDonalds está decepcionado a los fans.

Esta será la colaboración de Hello Kitty con la Cajita Feliz de McDonalds que ya decepciono a los fans

McDonalds emocionó a los fans confirmando colaboración con Hello Kitty en su clásica Cajita Feliz, sin embargo, ya también los ha decepcionado.

Luego de que se presentará de qué se trata la colaboración de Hello Kitty con la Cajita Feliz de McDonalds.

Pues la Cajita Feliz de McDonalds de Hello Kitty tendrá como regalo un adorable, pero pequeñito peluche del personaje de Sanrio en distintas presentaciones de traje.

Lo cual ha decepcionado a los fans que esperaban una distinta colaboración entre la Cajita Feliz de McDonalds y Hello Kitty.

Pues entre comentarios, se dice que esperaban que los amigos de Hello Kitty también fueran parte de la colaboración.

Otros más imaginaban un distinto tipo de productos de regalo en la Cajita Feliz de McDonalds de Hello Kitty.

Y pese a los comentarios de decepciones, hay bastantes fans que ya esperan correr por la Cajita Feliz de McDonalds de Hello Kitty que está por llegar a sucursales.

¿A partir de cuándo estará a la venta la Cajita Feliz de McDonalds con colaboración de Hello Kitty?

Por ahora la cadena de comida rápida McDonalds no ha revelado la fecha oficial para la venta de la Cajita Feliz en colaboración con Hello Kitty.

Sin embargo, en el posteo de McDonalds ante los comentarios de los seguidores en Facebook, sin darse cuenta ya nos habrían revelaron la fecha de venta de la Cajita Feliz de Hello Kitty.

Por lo que la Cajita Feliz de Hello Kitty podría estar disponible a partir del próximo martes 12 de agosto 2025 en McDonalds.

¿Qué precio tendrá la Cajita Feliz de McDonalds de Hello Kitty?

Otro de los detalles que les interesa a los fans del personaje de Sanrio es el precio que tendrá la Cajita Feliz de McDonalds de Hello Kitty.

Se espera que la Cajita Feliz de McDonalds de Hello Kitty tenga un precio entre los 119 y los 129 pesos, de acuerdo con los costos regulares.

Por lo que te recomendamos checar los precios de la Cajita Feliz de McDonalds de Hello Kitty a la hora de comprar en tu establecimiento preferido.