La sensación entre coleccionistas en este momento es la Cajita Feliz de Hello Kitty en McDonald’s, que trae 10 peluches especiales de la gatita.

Sin embargo, nueva información menciona que la colección de la Cajita Feliz de Hello Kitty en McDonald’s vendría incompleta en México y el resto de América Latina.

¿La Cajita Feliz de Hello Kitty en McDonald’s original es de 50 peluches?

De acuerdo con varios grupos de coleccionistas, la Cajita Feliz de Hello Kitty en McDonald’s no llegó completa a México y América Latina.

Pues solo trae 10 de los 50 peluches originales.

Cajita Feliz de Hello Kitty en McDonald’s (McDonald's)

Según mencionan, la Cajita Feliz de Hello Kitty en McDonald’s que llegó a México y el resto de América Latina es una versión reducida de la original de Japón.

La cual salió en 2024 por los 50 años de la mascota de Sanrio.

Esta versión contenía 50 peluches diferentes, uno por cada año de vida de Hello Kitty , mientras que la edición “internacional” solo trae 10 de los coleccionables.

Ahora bien, hay que mencionar que esto solo ha sido difundido por coleccionistas de Chile y otros países de Sudamérica.

No hay reportes de gente en México, salvo quienes replican esta información.

Cajita Feliz de Hello Kitty en McDonald’s (McDonald's)

¿Es cierto que la Cajita Feliz de Hello Kitty en McDonald’s en México está incompleta?

A lo anterior debemos de sumar una imagen acerca de la Cajita Feliz de Hello Kitty en McDonald’s en México, donde se muestra que lo mencionado acerca de los 50 coleccionables.

Señalando cuáles son los peluches que llegaron con la Cajita Feliz de Hello Kitty en McDonald’s, lo cual confirmaría que en efecto, la colección está incompleta en México y el resto de América Latina.

Hay que mencionar que ni McDonald’s ni Sanrio han mencionado nada al respecto acerca de los coleccionables o su disponibilidad en esta parte del mundo.

Si van a ser los únicos en llegar o los tendremos en oleadas como ha pasado con otras colecciones, las cuales llegan poco a poco a nuestro país.