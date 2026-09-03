Durante la reunión de ministros de Innovación del G20, Marcelo Ebrard tuvo un pequeño encuentro con Jensen Huang, el CEO de NVIDA, a quien invitó a México.

La invitación de Marcelo Ebrard a Jensen Huang se debe a que en México se están fabricando las supercomputadoras de IA de NVIDIA, el principal desarrollo de la marca en este momento.

Marcelo Ebrard busca estrechar la relación de México con NVIDIA la invitar a Jensen Huang

A través de un video en redes sociales, se mostró un poco del encuentro entre Marcelo Ebrard y Jensen Huang, donde se invita al CEO de NVIDIA a México.

Jensen Huang mencionó que tiene la intención de colaborar activamente en su desarrollo tecnológico de México, sobre todo ahora que se está dando la revolución de la IA.

Mensaje de un gran amigo de México : Jensen Huang , fundador y CEO de NVIDIA pic.twitter.com/RkWNsDf2ej — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) September 2, 2026

Un aspecto fundamental revelado por el propio CEO de NVIDIA es que las supercomputadoras de IA de la compañía ya se construyen en territorio mexicano.

Por lo que espera ayudar a nuestro país a entrar en lo que él llama “la era de la inteligencia artificial”, señalando que tiene muchas expectativas acerca de esta visita.

NVIDIA y Jensen Huang son de los principales promotores del desarrollo de la inteligencia artificial, así como de las distintas aplicaciones que esta pueda tener en el futuro.

Marcelo Ebrard se reunió con varios ejecutivos tecnológicos además de Jensen Huang de NVIDIA

Si bien lo que más ha destacado del foro del G20 es la reunión de Marcelo Ebrard con Jensen Huang, así como su invitación a México, el Secretario de Economía tuvo otros encuentros relevantes.

Jensen Huang (AFP)

Aparte de Jensen Huang de NVIDIA, el secretario tuvo pláticas con Sam Altman, CEO de OpenAI, y Tom Brown, cofundador de Anthropic, todos interesados en la IA.

Esto debido a que el foro del G20 colocó el desarrollo, la adopción industrial y la gobernanza de la IA en el núcleo de la agenda económica global.

Por lo que se quiere que México entre en la conversación del desarrollo de dicha tecnología, para ser parte del cronograma económico mundial.