Aprovechando el marco del CES 2026 en Las Vegas, el CEO de Nvidia, Jensen Huang, dio a conocer que la nueva generación de chips de inteligencia artificial de la compañía ya está en producción.

Jensen Huang señaló que estos nuevos chips de Nvidia contarán con un nivel de procesamiento de IA cinco veces mayor a la generación anterior.

Jensen Huang, director de Nvidia (AFP)

Los nuevos chips de Nvidia estarán disponibles en este 2026

Durante su presentación en el CES 2026, Jensen Huang de Nvidia señaló que estos chips con potencia de IA cinco veces mayor estarán disponibles en este mismo año.

Actualmente esos chips de Nvidia con capacidad de inteligencia artificial cinco veces mayor están siendo probados en los laboratorios de la compañía, por empresas especializadas en inteligencia artificial.

El lanzamiento de los mencionados microprocesadores se llevará a cabo con la plataforma Vera Rubin, que se planea liberar a finales de 2026.

Contará con seis chips de Nvidia, además el servidor principal constará de 72 unidades gráficas de la misma empresa y 36 de los nuevos procesadores; siendo una de las máquinas más potentes.

De acuerdo con Jensen Huang, su nuevo desarrollo se puede conectar en pods de más de mil chips Rubin y mejorar por 10 la generación de tokens.

Los nuevos chips de Nvidia encontrarán mucha competencia

Los chips de Nvidia llegan en un momento donde la carrera por la IA está bastante reñida entre las empresas de tecnología de todo el mundo.

Aunque los chips de Nvidia prometen esta potencia cinco veces superior en IA, deberán de enfrentarse a plataformas de otras empresas que aseguran, puede equipararse.

Tal es el caso de Google, Microsoft, OpenAI y Advanced Micro Devices, entre muchos otros, quienes siguen desarrollando sus plataformas de inteligencia artificial.

Esto sin olvidar los desarrollos “ocultos”, como sucedió con DeepSeek, el cual nadie tenía en el radar y llegó para irrumpir en el mercado con gran fuerza en 2025.

No obstante, Jensen Huang se siente optimista, señalando que su iniciativa mejorará el funcionamiento de chatbots y tecnologías relacionadas.