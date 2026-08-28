La Casa de Toño se encontraría bajo la lupa luego de revelarse una presunta red de prestanombres en la cadena de restaurantes de antojitos mexicanos, conformada por:

Empleados

Amas de casa

Estudiantes

Personas de la tercera edad

Personas que no aparecen en registros civiles

Personas sin trayectoria en sector empresarial

Presuntamente, este esquema duró varios años hasta finales de 2025, cuando el legítimo dueño compró las acciones que estaban a nombre de las personas sospechosas.

Marco Antonio Campos (Especial)

Amas de casa y sin trayectoria empresarial, entre los socios fundadores de La Casa de Toño

De acuerdo con una investigación de EL CEO, la famosa cadena La Casa de Toño ha operado durante más de una década por medio de una red de al menos 27 empresas.

Según dicho medio, en algunos casos los socios fundadores serían presuntos prestanombres o terceros sin relación con el fundador Marco Antonio Campos Paradán, “Toño”.

Algunos de los ejemplos mencionados son:

Viridiana (2015): Fundadora de Operadora de Restaurantes Mak; domicilio corresponde a una tortillería en Los Reyes–La Paz

Mariana (2017): Analista de nóminas en La Casa de Toño; aparece como socia fundadora de Restaurantes MARTOCA

Delfina: Ama de casa sin actividad empresarial; cofundadora de Restaurantes MARTOCA, empresa que administra 5 sucursales

Maribel (2012): Fundadora de Ingeniería en Alimentos ADA; no aparece en registros civiles ni CURP; administra sucursales en Aragón, Coapa, Gran Sur, Marina, Narvarte y Nezahualcóyotl

Rosa María: Sin trayectoria empresarial; fundadora de Operadora de Restaurantes Mak

David (2017): Fundador de Restaurantes Anca; RFC alterado o mal redactado; sin registro académico pese a supuesta relación con la Universidad Anáhuac; administró sucursales en Ermita, Ixtapaluca, Juárez, Las Águilas, Perinorte, Plaza la Rosa y Portal Vallejo

María del Carmen Flores Godínez: Representante legal vinculada a la Notaría 181; gestiona gran parte de la red empresarial; aparece como empleada de la notaría que registró múltiples empresas

La Casa de Toño (La Casa de Toño | FB )

Notaría 181 de CDMX registró a fundadores de La Casa de Toño

El CEO también sostiene que este esquema duró hasta 2025, luego de varios años de usar la Notaría 181 en la CDMX para registrar a diferentes fundadores de La Casa de Toño.

En este lugar se habrían registrado diversas sociedades con diferentes RFC, cuentas bancarias y representantes patronales que gestionaron sucursales, fábricas y centros de distribución.