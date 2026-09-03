Jensen Huang destaca papel de México en el desarrollo de supercomputadoras para inteligencia artificial.

“Estamos al inicio de una revolución industrial. Y en el corazón de ella, en sus cimientos, está una supercomputadora de IA que fabrica NVIDIA. Y resulta que...se fabrican en México. Por eso tenemos muchas empresas increíbles, así como oficios y trabajadores extraordinarios que trabajan para nosotros construyendo estas increíbles máquinas.” Jensen Huang, CEO de NVIDIA

Las declaraciones del cofundador y CEO de NVIDIA se dieron durante el marco de su participación en el G-20 que se lleva a cabo en Chapel Hill, Carolina del Norte, Estados Unidos, donde coincidió con el Secretario de Economía, Marcelo Ebrard.

Jensen Huang busca ayudar a impulsar era de inteligencia artificial en México

Luego de reconocer el papel importante que juega México en el desarrollo de supercomputadoras, Jensen Huang indicó que espera ayudar a impulsar la era tecnológica de la inteligencia artificial en nuestro país.

Mensaje de un gran amigo de México : Jensen Huang , fundador y CEO de NVIDIA pic.twitter.com/RkWNsDf2ej — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) September 2, 2026

Desde 2024, las supercomputadoras y servidores de NVIDIA se ensamblan en Guadalajara, en una megaplanta operada por Foxconn, lo que ha hecho que México destaca en el desarrollo de la tecnología.

Para Jensen Huang el objetivo es claro en cuanto al panorama tecnológico, por ello hizo un llamado en el G-20 para que se adopte la IA con el objetivo de potenciar el crecimiento económico.

Jensen Huang instó a los miembros del foro internacional para que consoliden centros de datos e infraestructuras que respalden la inteligencia artificial y su propia economía local.

De acuerdo con el CEO de NVIDIA, el crecimiento de la IA es un “gran igualador” económico e incluso ha comparado su importancia con el agua, la electricidad y otros servicios públicos.

El propio Jensen Huang ha puntualizado que el “peor resultado posible” para un país es quedarse atrás en el desarrollo de IA.

De igual manera, solicitó en el marco del G-20 que se hable de forma equilibrada sobre la inteligencia artificial para que se dejen los temores que hay al respecto sobre ella.