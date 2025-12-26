Diversos ejecutivos de Groq como el cofundador y su presidente fueron contratados por Nvidia, su competencia, tras llegar a un acuerdo, pero, se descarta su compra.

Esto en respuesta a que se había mencionado que Nvidia compraría Groq, la diseñadora de chips de inteligencia artificial de alto rendimiento fundada en 2016, tal como reveló un inversionista.

Nvidia ficha ejecutivos de Groq tras llegar a acuerdo de licencia no exclusiva

El cofundador y director ejecutivo de Groq, Jonathan Ross, así como el presidente de dicha compañía, Sunny Madra, junto con otros ejecutivos fueron fichados por Nvidia, como acuerdo de ambas partes.

Esto derivado del acuerdo no exclusivo de licencia entre Nvidia y Groq, para el uso de la tecnología de inferencia con alto rendimiento pero a bajo costo, como dieron a conocer mediante comunicado.

Dicho acuerdo sería para avanzar en el desarrollo de la tecnología, sin embargo, Groq continuará operando como empresa independiente, sólo que ahora con Simon Edwards como su director ejecutivo.

Asimismo, se reveló que el presidente de Nvidia, Jensen Huang anunció a sus trabajadores que se integrarán los procesadores de baja latencia de Groq en su inteligencia artificial para ampliar su plataforma.

Ejecutivos de Groq son contratados por Nvidia (Groq)

Nvidia descarta compra de Groq como aseguró inversionista

En el comunicado, Groq afirma que continuará como empresa independiente, por lo que se descarta una compra de parte de Nvidia, la cual adelantó el inversionista Alex Davis de Disruptive.

Para medios, dicho inversionista de Groq había señalado que Nvidia adquiriría dicha empresa por 20 mil millones de dólares en efectivo, un acuerdo que se cerró rápidamente.

Si bien el inversionista aseguró que Nvidia adquiriría la totalidad de los activos de Groq, que vale aproximadamente 6 mil 900 millones de dólares, el negocio en la nube no formaría parte de la venta.