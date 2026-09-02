Jonathan Meléndez, tecladista de Camilo Séptimo, fue asesinado junto a su esposa embarazada, hija y una empleada doméstica la noche del 1 de septiembre de 2026 en Atizapán de Zaragoza, Estado de México.

“A veces la vida te regresa a lugares que creías que solo existían en tus recuerdos. Volvimos a aquel lugar del que tantas veces habíamos escuchado hablar, sin saber que llegaríamos justo el día de un eclipse. Esa noche nació Luna Roja” Camilo Séptimo

El hallazgo de los cuerpos en un residencial del Estado de México conmocionó a fans de Camilo Sétimo, quienes expresaron condolencias en redes sociales.

Horas antes, Camilo Séptimo compartió en Instagram el proceso creativo de su tema Luna Roja, mientras que la última publicación de Jonathan Meléndez recordaba el concierto de Camilo Séptimo en el Palacio de los Deportes.

Esta es la última publicación de Camilo Séptimo horas antes del asesinato de Jonathan Meléndez

Horas antes del asesinato de Jonathan Meléndez, de 38 años, Camilo Séptimo reveló en su cuenta de Instagram, el proceso creativo de su canción “Luna Roja”.

En palabras de Manuel Coe, vocalista de Camilo Séptimo, la inspiración para escribir la letra nació en un lugar montañoso donde no había ruido ni luz y donde la agrupación presenció un eclipse.

En tanto que, la ultima publicación de Jonathan Meléndez, data del 2 de junio.

Aquel día el tecladista, a quien llamaban cariñosamente “Honas”, atesoró el paso de Camilo Séptimo en el Palacio de los Deportes de la CDMX, recinto en el que presentaron su gira MAPAS Parte II.

“Una noche. Un portal. Miles de navegantes. Aún no asimilamos toda la energía y la vibra que vivimos en el Palacio de los Deportes. Una noche que se quedará para siempre en nuestro corazón”, citó. Jonathan Meléndez

Además de compartir sus logros dentro de la industria musical, el tecladista utilizaba la red social para publicar parte de sus días.

Mostraba sus viajes, sus paseos familiares e incluso publicaba videos de sus perritos. La última foto junto a su esposa, la posteó en mayo de 2019.