A través de un comunicado se dio a conocer la muerte de la actriz Carla Jeffery a los 33 años, conocida por su papel de Bree en la película ZOMBIES de Disney.

Carla Jeffery murió el pasado 1 de septiembre de 2026; sin embargo, su agencia representante, Alexanders Talent Management, publicó la información hasta el miércoles 2.

Muerte Carla Jeffery (@Carlajjeffery)

No se ha dado a conocer la causa de muerte de Carla Jeffery

Si bien la muerte de Carla Jeffery ha tomado por sorpresa a todo el mundo, hasta el momento no se ha dado a conocer la causa del fallecimiento.

Carla Jeffery era una mujer bastante joven al momento de su muerte, de ahí que la misma esté despertando preguntas entre sus fans.

Todo indica que la familia de la actriz quiere llevar todo el proceso de la manera más privada posible, por lo que la información es escasa hasta el momento.

Hasta donde se sabe, Carla Jeffery no sufría de alguna enfermedad de consideración ni se reportó que hubiera tenido un accidente o lesión grave recientemente.

Carla Jeffery (@Carlajjeffery)

¿Quién fue Carla Jeffery?

Carla Jeffery nació en 1993, debutando en el mundo de la televisión a la edad de 13 años en el 2006 como personaje incidental o terciario en varios programas de la época.

Una de las primeras oportunidades de Carla Jeffery fue en la serie Curb your Enthusiasm, donde interpretó a una niña de una familia que llega a vivir con el protagonista tras perder su casa por un huracán.

No obstante, fue hasta 2018 que encontró el papel por el que es más recordada: Bree, en la serie de películas ZOMBIES de Disney.

Ella se mantuvo en la franquicia hasta el 2022, con la salida de la tercera entrega; además de ser parte de la serie animada de 2024, repitiendo su personaje.