Luis Miguel protagonizó un comercial de Coca-Cola y rápidamente se viralizaron las imágenes de latas con su foto, por lo que muchos tienen la duda de si estas existen o son inteligencia artificial.

Las latas que circulan en redes sociales habrían sido generadas con inteligencia artificial, ya que Coca-Cola no ha hecho oficial su lanzamiento y actualmente no están a la venta.

Esto se sabe de las supuestas latas de Luis Miguel con Coca-Cola

Se comenzaron a viralizar en redes sociales supuestas latas de Coca-Cola con la imagen de Luis Miguel. Trascendió que estas serían una edición especial para conmemorar sus 100 años en México.

Sin embargo, Coca-Cola no ha hecho oficial el lanzamiento de dichas latas, por lo que estas imágenes habrían sido elaboradas con inteligencia artificial.

Supuesta lata de edición especial de Coca-Cola con Luis Miguel (@Luismiguelradiotuyyo)

En las latas se ve una foto de Luis Miguel bebiendo una Coca-Cola de vidrio; la imagen está plasmada en las tres presentaciones del refresco: normal, light y cero.

El periodista Gustavo Adolfo Infante mencionó que es coleccionista de productos y ediciones especiales de Coca-Cola, por lo que buscó esta supuesta edición especial en supermercados y tiendas de conveniencia.

El conductor relató que no encontró las latas y al preguntar a otros coleccionistas, le confirmaron que las imágenes de las supuestas latas fueron hechas con IA.

Supuesta lata de edición especial de Coca-Cola con Luis Miguel (@radioluismigueltuy)

¿Cuánto costaría la supuesta lata de Coca-Cola de Luis Miguel?

Coca-Cola no ha revelado si habrá una edición especial en su empaque por su celebración de 100 años en México, ya sea con Luis Miguel u otro etiqueta.

Hasta el momento, solo se ha compartido una foto de luis Miguel bebiendo una Coca-Cola de vidrio y un comercial donde el cantante habla de lo especial de México.

“Una historia con México que no se explica con palabras…se siente en el corazón.Nuestra fórmula es estar siempre juntos" Luis Miguel

De ser verdad que Coca-Cola lanzará una lata con la imagen de Luis Miguel, esta tendría un costo de:

Coca-Cola lata normal: 23 pesos

Coca-Cola lata Light: 22 pesos

Coca-Cola lata sin azúcar: 22 pesos

Coca-Cola aumentó los precios de sus productos a partir del 4 de julio tras el incremento del IEPS.