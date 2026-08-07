La inflación en julio de 2026 registró su nivel más bajo en lo que va del año, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El Índice Nacional del Precios al Consumidor (INPC) del Inegi para julio de 2026 dio como resultado que la inflación general anual se colocara en 3.12 por ciento.

El INCP revela el comportamiento de los precios de los productos de la canasta básica, los servicios y el consumo en los hogares.

Inflación en julio de 2026 logra nivel mínimo

La inflación en julio de 2026 se encuentra en 3.12 por ciento, lo que refleja la cifra más baja en lo que va del año

Enero: 3.79%

Febrero: 4.02%

Marzo: 4.59%

Abril: 4.45%

Mayo: 3.94%

Junio: 3.37%

Julio: 3.12%

Desde 2017, la inflación mensual medida por el Inegi para los meses de julio ha representado incrementos, pero el de 2026 ha sido el de menor impacto con solo 0.3 por ciento.

2017: 0.38%

2018: 0.54%

2019: 0.38%

2020: 0.66%

2021: 0.59%

2022: 0.74%

2023: 0.48%

2024: 1.05%

2025: 0.27%

2026: 0.3%

Jitomate baja de precio y beneficia el nivel de bajaronela inflación en julio de 2026

Lo que ayudó al nivel de inflación en julio de 2026 fue la disminución de precios en productos y servicios.

La baja en el precio del jitomate ha empeza ha tener un impacto relevante en la inflación desde el mes de junio de 2026 y ha seguido en julio:

Jitomate

Gas doméstico LP

Automóviles

Hoteles

Huevo

Chile poblano

Pollo

Chile serano

Cremas para la piel

Zapatos tenis

Los productos que el mismo mes registraron incremento son: