La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) anunció que investiga un brote de salmonela en ciudadanos estadounidenses que viajaron a México presuntamente por haber consumido chiles jalapeños.

Víctor Hugo Borja, titular de Cofepris, detalló que origen del brote de salmonela sería por consumo de chiles jalapeños producidos en Escuinapa, Sinaloa y empacados en Nuevo León por la empresa Coast Critrus Distributors.

“El último reporte que recibimos fue de salmonelosis asociado a posiblemente chiles mexicanos, chiles serranos... podría ser una empacadora en Nuevo León… de productores de Escuinapa, Sinaloa…” Víctor Hugo Borja. Cofepris

Brote de salmonela es atendido mediante colaboración de México y Estados Unidos

El anuncio de un brote de salmonela se da en el marco de esquemas de colaboración y compartimiento de información entre autoridades de Estados Unidos y México.

Entre las autoridades que trabajan de manera colaborativa se cuenta a la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) y la Cofepris.

Victo Hugo Borja, titular de Cofepris, dijo que trabajan inicialmente con base en hipótesis por lo que se tiene que desarrollar una investigación, de la misma manera que traban sobre otros brotes como el de ciclosporiasis.

FDA alerta a México por brote de salmonela; Cofepris investiga chiles de Sinaloa y empacadora de Nuevo León

La FDA avisó a México sobre el posible brote de salmonela, por lo que acudieron directamente a Nuevo León y Sinaloa.

La notificación de la FDA se dio el 31 de julio de 2026, para el 5 de agosto se señaló a Coast Critrus Distributors con base en Nuevo León y los chiles jalapeños procedentes Sinaloa con 345 casos de viajeros estadounidenses y 36 hospitalizaciones.

La visita de verificación de la Cofepris en Nuevo León se hizo entre el 5 y el 7 de agosto de 2026.