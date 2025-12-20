La tarde de este viernes 19 de diciembre se reportó la retención de un avión en el Aeropuerto Internacional de Ciudad de México (AICM); fue una protesta laboral del piloto Edgar Macías contra Magnicharters.

De manera inicial se había señalado un presunto intento de secuestro derivado del despido del piloto del vuelo a Cancún de Magnicharters; sin embargo, se compartió un video con la explicación.

Piloto de Magnicharters retuvo avión en el AICM como protesta laboral

Tras versiones iniciales, se compartió un video de Edgar Macías, piloto del vuelo de Magnicharters ‘secuestrado’ en el que se disculpó con los pasajeros por retenerlos.

En la grabación de uno de los pasajeros, Edgar Macías aclaró que las condiciones son inauditas, ya que Magnicharters le debe al menos 5 meses de salario y viáticos.

Por lo que, sentenció, el avión no despegaría hasta que les pagaran, además de mencionar que no les dan ni uniformes ni cartas de navegación, situación que se aplica contra 300 trabajadores.

Edgar Macías, piloto de Magnicharters (Especial)

Aunque no lo explicó, Edgar Macías mencionó que habría protestado con Magnicharters; sin embargo, se decidió cambiar de piloto al vuelo en consecuencia, a lo cual se negó.

Fue en el mismo video en el que el piloto de Magnicharters que ‘secuestró’ el avión en el AICM se identificó como Edgar Macías, con tres años de trayectoria en la aerolínea.

Edgar Macías, piloto que retuvo avión de Magnicharters, denuncia problemas de seguridad

Edgar Macías también denunció que Magnicharters estaría atentando contra la seguridad, ya que más temprano una puerta del avión había presentado una falla.

Pese a esto, la aerolínea o sus trabajadores habrían señalado que debía salir el avión rápido, a lo cual Edgar Macías se negó hasta que se revisara.

A su vez, sentenció que trataría de notificar a la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores para proteger a los pilotos, con mención de la denuncia de aviadores extranjeros en aerolíneas mexicanas.

De momento, Magnicharters no se ha pronunciado sobre la situación denunciada por el piloto Edgar Macías ni la retención del avión