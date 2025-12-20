El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) informó que ya se investiga el intento de secuestro del vuelo de Magnicharters, cuya responsabilidad se le atribuye al piloto.

De acuerdo con la información, el incidente ocurrió alrededor de las 3:00 de la tarde del pasado viernes 19 de diciembre y el vuelo de la aerolínea Magnicharters se dirigía a Cancún.

Investigan incidente en AICM; piloto habría intentado secuestrar vuelo de Magnicharters

A través de redes sociales, el AICM informó que ya se investiga el intento de secuestro del vuelo GMT 780 de la aerolínea Magnicharters con destino a Cancún, Quintana Roo.

La Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) estaría realizando la investigación correspondiente a través de la Comandancia del Aeropuerto y pronto informarán a la opinión pública.

AICM investiga intento de secuestro en vuelo de Magnicharters (Captura de pantalla)

Hasta el momento se sabe que Edgar Macías, piloto del vuelo de Magnicharters, fue quien intentó secuestrar el avión por el retraso de cinco meses de salario, aunque no fue la única queja.

El piloto aclaró que no despegaría el vuelo hasta que se le pagara lo que se le debe y reclamó que no le dan cartas de navegación ni viáticos, además de que no tienen un sindicato que los proteja.