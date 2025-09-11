Los conciertos de Oasis en la CDMX ya se convirtieron en uno de los eventos musicales más redituables en la historia del país, de acuerdo con la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco).

Pues dicho organismo estima una derrama económica millonaria para la capital de México, debido a las dos fechas de los conciertos de Oasis en la CDMX.

¿De cuánto será la derrama económica de los conciertos de Oasis en la CDMX?

Según estimaciones de la Canaco, los conciertos de Oasis en la CDMX dejarán una derrama económica de entre 850 y mil millones de pesos en tan solo un fin de semana.

Esto no solo en relación a los conciertos de Oasis en la CDMX como tal, sino todo lo que rodea a la visita de la banda y los fans que se darán cita para ver la esperada reunión.

Noel Gallagher de Oasis (Instagram | @oasis)

Se estima que habrá una intensa actividad en sectores como el gastronómico, el de transportes y comercio minorista, los cuales cubrirán todas las necesidades de los visitantes.

Además de que no se descarta que también haya un aumento en el gasto para la oferta cultura de la CDMX, para todos aquellos que quieran aprovechar su visita más allá del espectáculo de la banda británica.

Oasis (Scott A Garfitt/Invision/AP / Scott A Garfitt/Invision/AP)

Los conciertos de Oasis en la CDMX disparan el turismo extranjero

Gran parte de la razón detrás de la derrama económica por los conciertos de Oasis en la CDMX, se debe a la llegada de una gran cantidad de turistas extranjeros para el fin de semana en que se presentará la banda.

Se estima que la ocupación hotelera en zonas cercanas al Estadio GNP Seguros, es del 70 al 80% para los días 12 y 13 de septiembre, que será cuando se presente Oasis en la CDMX.

Esto derivado los cerca de 130 mil personas que se darán cita en ambas fechas.

Los datos señalan que, además de locales y nacionales, turistas británicos, estadounidenses y sudamericanos, son quienes han decido venir a la CDMX para los shows de la banda.