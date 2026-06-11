Domino’s Pizza se suma a la fiesta del Mundial 2026 con una promoción prometedora; si el equipo mexicano de fútbol avanza a la siguiente fase, la marca regalará más de 5 mil cupones de pizza grande de un ingrediente, equivalentes a $1 millón de pesos.

La iniciativa forma parte de la campaña “Solo en México, solo en Domino’s”, que celebra los momentos únicos, desde la pasión por el futbol hasta la forma en que los mexicanos le ponen su propio sello a cada experiencia.

Domino’s regala $1 millón en pizzas por el Mundial: así puedes participar

Para entrar a la dinámica solo necesitas una cuenta registrada en la app o sitio web de Domino’s México y haber realizado al menos una compra en los últimos 30 días.

El periodo de participación va del 11 al 24 de junio y los ganadores serán notificados el 25 de junio, recibiendo su cupón directamente en la sección “Para ti” dentro de la plataforma. La promoción dará prioridad a los clientes más leales de la marca.

La celebración va más allá de la promoción. Del 1 de junio al 19 de julio, en las 983 tiendas del país estarán disponibles dos pizzas especiales creadas por figuras icónicas del futbol mexicano:

“La Inmortal”, creada por Jorge Campos, combina pepperoni con jalapeño. “Chorizo Power”, desarrollada por Christian Martinoli, mezcla chorizo mexicano con un toque picante.

Para los amantes de lo dulce, la marca también lanzó los Croissant Rolls, rollitos de canela con masa de croissant, azúcar y glaseado.

Noches con Domino’s: horarios ampliados durante el Mundial

A partir del 11 de junio, la mayoría de las tiendas operarán de 9:00 a.m. a 11:00 p.m. Los viernes y sábados, tiendas seleccionadas habilitarán pedidos a través de agregadores hasta la 1:00 a.m.

La alineación se completa con el niño de “Ya llegaron las pipshas”, Don Juve, el trabajador viral de TikTok, y el inconfundible Dr. Simi, personajes que acompañarán la campaña en medios digitales y exteriores en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.