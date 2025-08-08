El documental Oasis: Supersonic regresa a México con estreno en exclusiva en las salas de cine de Cinemex.

Así que presta atención que te traemos el precio de boletos, fecha de preventa y cuándo se estrena en cines de Cinemex, el documental Oasis: Supersonic.

La icónica banda del britpop de los hermanos Gallagher no solo regresará en concierto a nuestro país, sino también con uno de sus documentales más personales Oasis: Supersonic con estreno en Cinemex y en formato IMAX, por lo que los detalles de precio de boletos, fecha de preventa y cuándo se estrena en cines de México son:

Fecha de estreno: Aún sin revelarse

Preventa de boletos: Sin fecha por el momento

Precio de boletos: Si revelarse

Te estaremos informando los detalles en cuanto Cinemex revele todo sobre el estreno del documental Oasis: Supersonic, sin embargo, está más confirmado que llegará a México, así que no desesperes.

Con ello, se cree que el estreno del documental Oasis: Supersonic será en el marco de la llegada de Oasis en concierto a nuestro país.

Recuerda que Oasis se presentará en concierto los próximos 12 y 13 de septiembre de 2025 en el Estadio GNP Seguros, con boletos totalmente agotados.

¿De qué trata el documental Oasis: Supersonic con estreno en Cinemex?

Oasis: Supersonic es el documental de la famosa agrupación británica con estreno en las salas de Cinemex.

Este documental, Oasis: Supersonic que tendrá reestreno en las salas de Cinemex será también especial, pues por primera vez se podrá ver en formato IMAX en salas de cine.

Este trabajo se centra en el ascenso de Oasis entre los años de 1994 y 1996, desde los ensayos de la agrupación en los sótanos Manchester hasta sus icónicos conciertos en Knebworth con 250 mil fans.

Por lo que el documental Oasis: Supersonic con estreno en Cinemex es una visión nostalgia de la escena del britpop con las escenas de conciertos, entrevistas y material inédito de la banda originaria de Manchester, Inglaterra.

Además de que Oasis: Supersonic de 2016 fue dirigido por Mat Whitecross de 47 años de edad, y cuenta con la producción del equipo del aclamado documental Amy.