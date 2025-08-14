¿Quieres saber cuánto cuesta la jersey Oasis x Adidas en México? Estará a la venta en Oasis Fan Store de CDMX.

Uno de los artículos que habrá en la Oasis Fan Store México será el Tour Jacquard Jersey, una camiseta holgada que se inspira en las playeras de fútbol retro.

¿Cuánto cuesta la jersey Oasis x Adidas en México? Precio en la Oasis Fan Store de CDMX

El jersey Oasis x Adidas estará disponible en la Oasis Fan Store de CDMX, acá te decimos cuánto cuesta.

El precio del Tour Jacquard Jersey de Oasis rondará los 2 mil 162 pesos, según la equivalencia en la moneda.

Colección Oasis x Adidas (Adidas Oasis )

Se espera que la cotizada playera se encuentre a la venta tanto en color negro y azul.

El Tour Jacquard Jersey es una playera que se inspira en las equipaciones de fútbol retro.

La camiseta destaca porque es el atuendo perfecto para el concierto de Oasis en el Estadio GNP Seguros del 12 y 13 de septiembre en CDMX.

El jersey Oasis x Adidas se encuentra confeccionado con un tejido suave y resistente.

Se trata de una camiseta de manga corta bastante cómoda que cuenta en el centro con el logo de Oasis.

Mientras que en la parte derecha del pecho tiene el logo de Adidas; la izquierda presenta otro logo tour Oasis Live ’25.

En la parte trasera, la playera cuenta con el número 25 y para las mangas las tres líneas características de Adidas.

Al ser una pieza de colección, habrá una alta demanda del jersey Oasis x Adidas en México.

De hecho, en tiendas en línea la camiseta ya se vende al doble de su precio.

Colección Oasis x Adidas (Adidas Oasis )

Toda la mercancía que venderán en la Oasis Fan Store de CDMX

La Oasis Fan Store de CDMX ofrecerá esta mercancía inspirada en la banda de los hermanos Gallagher:

Camisetas

Sudaderas

Bucket hats

Posters oficiales

Gorras

Calcetines

Tote bags

Tazas

Termos

Vinilos

Cd´s y box sets

Pines

Llaveros

El recinto estará abierto del lunes 25 de agosto al sábado 13 de septiembre de de 10:00 am a 08:00 p.m.

Se ubicará en Plaza Carso cuya dirección es: Calle Lago Zurich 245, Amp Granada, Miguel Hidalgo, 11529, Ciudad de México.