Jonathan Meléndez y Diego Sebastián Rosen tenían un negocio de rentas en Valle de Bravo

Las investigaciones tras el brutal asesinato de Jonathan Meléndez y su familia, han revelado que el músico y Diego Sebastián Rosen tenían un negocio de rentas de propiedades en Valle de Bravo.

Jonathan Meléndez y Diego Sebastián Rosen tendrían más de 30 propiedades en conjunto, las cuales eran ofertadas a la renta través de la página Nomad PM.

Cabe señalar que autoridades federales confirmaron la detención de Diego Sebastián Rosen, socio y presunto amigo de Jonathan Meléndez, como el principal sospechoso del asesinato del músico y su familia.

Desaparecen página del negocio de rentas en Valle de Bravo entre Jonathan Meléndez y Diego Sebastián Rosen

Tras el asesinato de Jonathan Meléndez en un departamento de Atizapán, Estado de México, autoridades han logrado determinar que la víctima y el principal sospechoso, Diego Sebastián Rosen , mantenian una sociedad de negocios.

De acuerdo con la Fiscalía Edomex, Jonathan Meléndez y Diego Sebastián Rosen contaban puntualmente con 32 casas en Valle de Bravo.

Dichas propiedades se ofertaban mediante Nomad PM, en un rango de precios que iba desde los 7 mil hasta 50 mil pesos por noche.

No obstante, tras darse a conocer el multihomicidio de Jonathan Meléndez y tres personas más, la página Nomad PM fue borrada de internet.

Se desconoce si el portal fue dado de baja por las propias autoridades como parte de las investigaciones, o si otra persona estaría involucrada en esta acción.

Tras lo hechos, las indagatorias apuntan a que Diego Sebastián Rosen habría solicitado un préstamo a Jonathan Meléndez de 300 mil pesos, relacionado con el negocio de rentas que mantenían en conjunto.

Presuntamente, el tecladista de Camilo Séptimo habría descubierto un intento de fraude por parte de su socio, hecho que derivó en una pelea y el posterior multihomicidio.

Hasta el momento las investigaciones continuarán, a la espera de un nuevo informe detallado de los hechos por parte de las autoridades.

Matan a Jonathan Meléndez, tecladista de Camilo Séptimo, en Atizapán de Zaragoza

Caso Jonathan Meléndez: Diego Sebastián Rosen y Nomad PM tenían acusaciones por fraude

A través de redes sociales, ha quedado prueba de que Diego Sebastián Rosen, detenido como presunto asesino de Jonathan Meléndez, así como el sitio Nomad PM, tenían acusaciones por fraude.

De acuerdo con comentarios de usuarios, Rosen estaría involucrado en fraudes millonarios, pues habría estafado a grupos de personas por hasta 2 millones de pesos con la renta de propiedades.

Jonathan Meléndez y Diego Sebastián Rosen tenían un negocio de rentas en Valle de Bravo (Captura)

Otros usuarios acusaron directamente a Nomad PM del fraude, toda vez que manifestaron la renta de una propiedad mediante el portal, sin embargo, nunca recibieron respuesta ni la devolución de su dinero.

Las autoridades determinarán si el conflicto entre Jonathan Meléndez y Diego Sebastián Rosen estaría relacionado con esta situación, toda vez que pudo existir algún reclamo del músico hacia el empresario por este tema.