Jonathan Meléndez, tecladista de Camilo Séptimo, fue asesinado junto a su esposa embarazada, su hija de tres años, una empleada doméstica y su mascota Sukinga, al interior de su domicilio en Atizapán de Zaragoza, Estado de México.

El multihomicidio en Estado de México ocurrió la tarde del 1 de septiembre de 2026 y dejó como único sobreviviente a un menor de edad de solo seis años.

Las víctimas, incluída Sukinga, fueron halladas maniatadas y con impactos de bala.

La Fiscalía del Estado de México detuvo a Diego Sebastián Rosen y Gerardo “N”, señalados como responsables del crimen.

Sukinga, la mascota de Jonathan Meléndez, también fue asesinada

Reportes iniciales señalan que el multihomicidio de Atizapán se perpetró entre las 17:30 y las 19:40 horas del 1 de septiembre de 2026.

Elementos de la Fiscalía del Estado de México se presenciaron en el lugar alrededor de la 1 de la madrugada de este miércoles.

La policía se encontró con los cuerpos sin vida de:

Jonathan Meléndez, 38 años

Ana Paula Barragán, de 35 años, esposa del tecladista y quien estaba embarazada

Una niña de 3 años, hija del matrimonio

Una mujer de 21 años, empleada doméstica

Sukinga, la mascota de la familia

Sukinga, mascota de Jonathan Meléndez (@honasmelende / Instagram)

Las víctimas fueron encontradas maniatadas y con impactos de bala en el cráneo, excepto la empleada doméstica, a quien le dispararon por la espalda.

A la mascota de la familia también le amarraron las patas.

Sukinga, una canina de raza Shih Tzu con pelaje blanco y manchas oscuras, era muy querida por Honas; el propio compartió una fotografía de ella en su cuenta de Instagram en junio de 2020.

Revelan presunto móvil del asesinato de Jonathan Meléndez

Las primeras hipótesis sobre el móvil del asesinato de Jonathan Meléndez, apuntaban a un intento de robo; sin embargo, más tarde surgió una versión sobre una disputa financiera por un préstamo de 300 mil pesos. Al momento, esta información no ha sido confirmada.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó la detención de Diego Sebastián Rosen, identificado como el socio de Jonathan Meléndez.

El hombre, de edad desconocida, aprovechó la cercanía y confianza existentes para ingresar al domicilio y cobrar la vida de sus víctimas.

Diego Sebastián se encuentra detenido junto a otro masculino identificado como Gerardo “N”. Serán las autoridades del Estado de México quienes determinen su situación jurídica.