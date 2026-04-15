El Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) informó que la Red de Control de Delitos Financieros de Estados Unidos (FinCEN) establecerá una excepción a las medidas restrictivas sobre las transferencias de CIBanco, con el fin de facilitar su liquidación.

La resolución, que se publicará el 16 de abril de 2026 en el Registro Federal, permitirá movimientos acotados de recursos para cumplir obligaciones de la institución.

CIBanco dejó de operar en octubre de 2025 tras la revocación de su licencia y desde entonces se encuentra en liquidación voluntaria.

Contexto de la liquidación de CIBanco

CIBanco dejó de operar formalmente tras solicitar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) la revocación de su autorización para organizarse y operar como institución de banca múltiple, petición que fue aprobada el 9 de octubre de 2025.

Desde esa fecha, CIBanco se encuentra en un proceso de liquidación voluntaria.

A pesar de esta apertura para la liquidación, el IPAB precisó que la medida de FinCEN no modifica ni actualiza la situación jurisdiccional actual de la liquidación de CIBanco.

Fuentes externas señalan que este proceso ocurre en un marco de cooperación bilateral bajo la ley estadounidense FEND Off Fentanyl, tras acusaciones de presunto lavado de dinero vinculado al tráfico de fentanilo y cárteles de la droga.

IPAB ofrece protección a los ahorradores

Bajo el nuevo esquema, las transferencias en Estados Unidos permanecerán mayormente congeladas, permitiendo únicamente los movimientos que el gobierno de México requiera para una liquidación adecuada.

Estos movimientos deberán ser aprobados por un liquidador oficial que garantice que los recursos no beneficien a organizaciones criminales.

Por su parte, el IPAB reafirmó su compromiso de dar seguimiento al proceso conforme al marco legal para salvaguardar los derechos de los usuarios del sistema financiero y asegurar que la disolución de la entidad se realice de manera ordenada y transparente.