Ante la liquidación de CIBanco, te decimos cómo registrarte en IPAB (Instituto para la Protección al Ahorro Bancario) y recuperar créditos y pagos; esta es la guía paso a paso.
El IPAB informó que desde este viernes 10 de octubre se revocó la licencia de CIBanco para operar como institución, que es otorgada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
Esto después de que CIBanco fuera señalado junto con otras instituciones bancarias de presunto lavado de dinero del crimen organizado, acorde con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
Cómo registrarte en IPAB para recuperar tu dinero de CIBanco: Guía paso a paso
Será a partir del lunes 13 de octubre que IPAB comenzará con los pagos de depósitos y de créditos de CIBanco, por lo que te decimos cómo registrarte paso a paso:
- Registrarte en el Portal de Pagos del IPAB: https://www.gob.mx/ipab/articulos/portal-de-pagos-del-ipab-cibanco
- Llenar el formulario con la información requerida, por ejemplo, adjuntar el último estado de cuenta de CIBanco
- Proporciona una cuenta CLABE de otra institución de banca múltiple
- Recibirás un correo electrónico de confirmación el mismo día
Se hace mención que el portal del IPAB para comenzar los trámites de CIBanco comenzarán hasta el 13 de octubre, por lo que todavía no está habilitado.
Sin embargo, IPAB destacó que los préstamos y créditos realizados deberán pagarse todavía a CIBanco, ya que acorde con la Ley de Protección al Ahorro Bancario, la cobertura aplica a depósitos asegurados.