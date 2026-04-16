Tras toda la polémica alrededor de CIBanco, Carlos Marmolejo, CEO de Financiera Sustentable de México (Finsus), salió a hablar sobre su supuesta relación con la extinta entidad.

Carlos Marmolejo de Finsus negó categóricamente que su persona, o la institución que representa, tengan alguna relación con CIBanco.

No hay nada que relacione a Finsus y CIBanco de acuerdo con Carlos Marmolejo

En entrevista con La Silla Rota, Carlos Marmolejo de Finsus señala que no hay relación con CIBanco en ningún aspecto, no hay capital ni inversiones de este en la Sociedad Financiera Popular (Sofipo).

Carlos Marmolejo de Finsus mencionó que si bien están abiertos a recibir a cualquier persona que quiera invertir con ellos, dependen de la autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Instalaciones de CIBanco (Andrea Murcia Monsivais)

Dada la polémica con CIBanco desatada en 2025, donde se acusó a esta y otras instituciones bancarias de lavado de dinero, todos los inversionistas del mismo han quedado en la “lista negra”.

De ahí que en Finsus no tengan ninguna persona relacionada a CIBanco, en lo que se refiere a inversiones activas u otras iniciativas financieras.

Además, menciona que su plataforma digital no tenía relación con CIBanco, incluso antes de que se destapara el escándalo.

Señalando que cumplen con todos los controles que pide la ley, además de que constantemente están en auditoría para no pasar nada por alto.

Finsus (Finsus)

Finsus fue acusada de ser parte de CIBanco

Las declaraciones de Carlos Marmolejo de Finsus vienen tras una serie de reportes, donde se aseguró que dicha empresa forma parte de CIBanco.

El medio Proceso mencionó que CIBanco era quien estaba detrás de Finsus, como si se tratara de la misma institución, solo que con diferente nombre. Información ya desmentida por Carlos Marmolejo .

En el reporte se menciona que el accionista mayoritario, Norman Hagemeister Rey, fue presidente del Comité Ejecutivo de CIBanco desde 2007.

Fecha en la que se habrían facilitado operaciones bancarias a diversos grupos criminales de México, de acuerdo con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.