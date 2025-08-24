La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) nombró a Ángel Cabrera Mendoza como presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV); aquí te decimos quién es el funcionario.

La noticia se dio a conocer el viernes 22 de agosto mediante un comunicado de la Secretaría de Hacienda, en el cual se respaldó la trayectoria profesional de Ángel Cabrera Mendoza.

En este sentido, Ángel Cabrera Mendoza sustituirá a Jesús de la Fuente Rodríguez al frente de la CNBV, pero:

¿Quién es Ángel Cabrera Mendoza?

¿Qué edad tiene Ángel Cabrera Mendoza?

¿Cuál es el signo zodiacal de Ángel Cabrera Mendoza?

¿Quién es la esposa de Ángel Cabrera Mendoza?

¿Quiénes son los hijos de Ángel Cabrera Mendoza?

¿Qué estudió Ángel Cabrera Mendoza?

¿Cuál es la trayectoria de Ángel Cabrera Mendoza?

¿Quién es Ángel Cabrera Mendoza?

Ángel Cabrera Mendoza es funcionario público que se ha desempeñado en distintos cargos de la Secretaría de Hacienda, instancia que lo nombró como presidente de la CNBV.

¿Qué edad tiene Ángel Cabrera Mendoza?

La edad de Ángel Cabrera Mendoza no forma parte de alguna declaración patrimonial que sea pública.

¿Cuál es el signo zodiacal de Ángel Cabrera Mendoza?

De igual manera, el signo zodiacal de Ángel Cabrera Mendoza se desconoce, ya que su fecha de nacimiento no es pública.

¿Quién es la esposa de Ángel Cabrera Mendoza?

El próximo presidente de la CNVB, Ángel Cabrera Mendoza, no ha revelado su estado civil, por lo que se desconoce si está casado o no.

¿Quiénes son los hijos de Ángel Cabrera Mendoza?

Asimismo, Ángel Cabrera Mendoza no ha dado a conocer si tiene hijos o no, por lo que se trata de otro dato privado del funcionario.

¿Qué estudió Ángel Cabrera Mendoza?

Ángel Cabrera Mendoza cuenta con una licenciatura en derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

¿Cuál es la trayectoria de Ángel Cabrera Mendoza?

El Gobierno de México informó que Ángel Cabrera Mendoza cuenta con cierta trayectoria en la Administración Pública Federal y en el sector de reguladores financieros.

En este sentido, algunos cargos que ha ejercido en la Secretaría de Hacienda son los siguientes:

Titular de la Unidad de Banca, Valores y Ahorro

Titular de la Subprocuraduría Fiscal de Asuntos Financieros de la Procuraduría Fiscal de la Federación

Titular de la Subsecretaría de Egresos

!Su trayectoria y experiencia en materia financiera y regulatoria constituyen un respaldo para el cumplimiento de las atribuciones que la ley confiere a la Comisión, en particular en lo relativo a la emisión de normatividad y la vigilancia del cumplimiento de las disposiciones aplicables, así como en la supervisión y operación del sistema financiero". Gobierno de México

Ángel Cabrera Mendoza será presidente e la CNBV a partir del 1 de septiembre

Mediante un comunicado, la Secretaría de Hacienda informó que Ángel Cabrera Mendoza será el titular de la CNBV a partir del 1 de septiembre de 2025, en sustitución de Jesús de la Fuente Rodríguez.

Dado lo anterior, la dependencia federal explicó que el funcionario será el encargado de: