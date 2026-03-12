La presidenta Claudia Sheinbaum compartió que Estados Unidos no ha presentado pruebas contundentes sobre el supuesto lavado de dinero en contra de dos bancos y una casa de bolsa en México.

Claudia Sheinbaum aseguró que no está en contra de que la Red de Control de Delitos Financieros revise las remesas, siempre que se haga con pruebas y no para afectar a las familias mexicanas.

“Qué bueno que se investiguen las ilegalidades y que se sancionen el lavado de dinero…la cosa es que no se sancione como lavado de dinero lo que es una aportación de un mexicano a su familia” Claudia Sheinbaum

Sin embargo, reiteró que para ello se requieren pruebas claras del lavado que acusan, pues hasta el momento no hay pruebas contra:

Sheinbaum: Estados Unidos no entregó pruebas contundentes contra Vector, Intercam y CiBanco

Claudia Sheinbaum aseguró que Estados Unidos ha tomado decisiones unilaterales al momento de señalar algún supuesto de lavado de dinero, como fue el caso de Vector, Intercam y CiBanco.

La presidenta señaló que en el caso de los dos bancos y la casa de bolsa, Estados Unidos no mandó “ninguna prueba de que hubo lavado de dinero” contundentes.

“Ya nos ha pasado que sin darnos pruebas catalogan lavado de dinero, así nos pasó con los dos bancos y la casa de bolsa, no nos mandaron ninguna prueba. Nosotros hasta la fecha no tenemos ninguna prueba de que ahí hubo lavado de dinero porque las pruebas que enviaron no eran contundentes” Claudia Sheinbaum

Asimismo, resaltó que las medidas que se tomaron en dichos casos fueron para proteger el sistema financiero nacional; sin embargo, en caso de que se presenten pruebas claras, el gobierno de México actuará conforme a derecho.

“Las medidas que se tomaron fueron de protección al sistema financiero nacional pero en México no hay pruebas de que estos bancos y la casa de bolsa tuvieran lavado de dinero, fue una decisión unilateral que tomó el Departamento del Tesoro” Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum reiteró que se le dijo en su momento a Estados Unidos “que hasta que no tuviéramos pruebas fehacientes de esta situación, no actuaríamos” contra las empresas señaladas.