Tras señalamientos por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, el gobierno de México comenzará el proceso para que CIBanco sea liquidado tras acusación por lavado de dinero generado por tráfico de opioides.

El Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) informó que ese proceso en México se logró por el trabajo colaborativo del gobierno de ambos países.

CIBanco será liquidado en México, tras acuerdo con Estados Unidos

CIBanco fue acusado por el gobierno de Estados Unidos, liderado por Donald Trump, de lavado de dinero y ahora comenzará su proceso de liquidación en México.

Siguiendo la ley de Erradicación del Fentanilo y Disuasión de Narcóticos (FEND Off Fentanyl por sus siglas en inglés), Estados Unidos accionó para que CIBanco pueda ser liquidado y totalmente disuelto en México.

A través del Departamento del Tesoro de Estados Unidos se informó que por el trabajo colaborativo en México, se permitirá la liquidación de CIBanco en el país, subrayando la responsabilidad que tiene la institución financiera al haber permitido el acceso a cárteles.

Para ello, Estados Unidos liberó al CIBanco para que México pueda hacer la liquidación.

Desconexión de VIsa de CIbanco cobró su primeras vícimas colaterales (Cuartoscuro / Andrea Murcia Monsivais)

Transferencias de CIBanco serán permitidas solo cuando gobierno de México lo requiera

México comenzará la liquidación de CIBanco, para lo que Estados Unidos liberó algunas de las transferencias de la institución.

Aunque CIBanco tiene congeladas las transferencias en Estados Unidos por su contribución con los cárteles, el país informó que solo algunos de estos movimientos serán aprobados para México.

Ahora, CIBanco podrá tener transferencias, pero únicamente cuando el gobierno de México lo requiera para la liquidación adecuada.

Por otra parte, se informó que México tendrá que oficializar al liquidador de CIBanco y será únicamente él quien apruebe los movimientos en la institución verificando que estos no aportarán a los cárteles.