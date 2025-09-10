Con el anuncio del iPhone 17, mucha gente ya está pensando en adquirir el nuevo smartphone, algunos incluso podrían aprovechar el programa de canje de Apple.
Si no lo sabía, puedes obtener un descuento en el iPhone 17, si cambias tu equipo viejo en alguno de los distribuidores autorizados de la marca.
¿Cuánto costará el iPhone 17 cajeándolo por un equipo viejo?
Vayamos paso por paso, pues es un poco complicado definir exactamente cuánto costará el iPhone 17 usando el canje por un equipo viejo.
Primero, estos son los precios de los iPhone 17 en México:
- iPhone 17 256GB: 19,999 pesos
- iPhone 17 512GB: 24,999 pesos
- iPhone 17 Pro 256GB: 28,499 pesos
- iPhone 17 Pro 512GB: 33,499 pesos
- iPhone 17 Pro 1TB: 38,499 pesos
- iPhone 17 Pro Max 256GB: 30,999 pesos
- iPhone 17 Pro Max 512GB: 35,999 pesos
- iPhone 17 Pro Max 1TB: 40,999 pesos
- iPhone 17 Pro Max 2TB: 50,999 pesos
Ahora bien, el sistema de canje de Apple consiste en llevar un equipo viejo de la marca a alguna tienda oficial (Apple Store), donde será analizado para definir cuánto de pueden dar por este.
Toma en cuenta también que no todos los equipos son válidos para el canje y que mientras más viejo el equipo, menos crédito te podrán dar.
Estos son los equipos que pueden canjearse y el crédito máximo que puedes obtener por cada uno de ellos.
- iPhone 16 Pro Max hasta 30,000 pesos
- iPhone 16 Pro hasta 27,000 pesos
- iPhone 16 Plus hasta 22,000 pesos
- iPhone 16 hasta 20,000 pesos
- iPhone 15 Pro Max hasta 20,000 pesos
- iPhone 15 Pro hasta 16,000 pesos
- iPhone 15 Plus hasta 13,500 pesos
- iPhone 15 hasta 14,000 pesos
- iPhone 14 Pro Max hasta 15,000 pesos
- iPhone 14 Pro hasta 13,000 pesos
- iPhone 14 Plus hasta 10,500 pesos
- iPhone 14 hasta 10,000 pesos
- iPhone 13 Pro hasta 9,000 pesos
- iPhone 13 hasta 7,000 pesos
- iPhone 13 Mini hasta 6,500 pesos
- iPhone 12 Pro Max hasta 8,000 pesos
- iPhone 12 pro hasta 7,000 pesos
- iPhone 12 hasta 5,000 pesos
- iPhone 12 Mini hasta 4,500 pesos
- iPhone 11 Pro Max hasta 7,000 pesos
- iPhone 11 Pro hasta 5,500 pesos
- iPhone 11 hasta 4,000 pesos
- iPhone SE 3 hasta 3,500 pesos
Ya con todos estos datos podemos definir el descuento mínimo y máximo que tendrás con cada uno de los iPhone 17.
- iPhone 17 256GB: saldría entre 16,499 pesos y gratis
- iPhone 17 512GB: saldría entre 21,499 pesos y gratis
- iPhone 17 Pro 256GB: saldría entre 24,999 pesos y gratis
- iPhone 17 Pro 512GB: saldría entre 32,999 y 3499 pesos
- iPhone 17 Pro 1TB: saldría entre 34,999 pesos y 8499 pesos
- iPhone 17 Pro Max 256GB: saldría entre 27,499 pesos y 999 pesos
- iPhone 17 Pro Max 512GB: saldría entre 32,499 pesos y 5999 pesos
- iPhone 17 Pro Max 1TB: saldría entre 37,499 pesos y 10,999 pesos
- iPhone 17 Pro Max 2TB: saldría entre 47,499 pesos y 20, 999 pesos
No todos los equipos viejos se pueden cambiar por un iPhone 17
Como puedes ver no todos los equipos se pueden cambiar por un iPhone 17, Apple solo aceptará desde el iPhone SE 3.
Otra cosa a tomar en cuenta es que no necesariamente te darán la cantidad aquí mencionada por tu equipo viejo, dependerá del uso y el estado en el que esté.
Si tu equipo presenta fallas en el software o viene dañado, te daría una cantidad menor o incluso negarte el crédito, por lo que no podrías canjearlo por un iPhone 17.
Además mencionamos la palabra “crédito”, porque Apple no te dará efectivo por tu equipo, solo te cambiaran tu dispositivo por productos de la misma marca de un valor igual o menor al estipulado en el canje.