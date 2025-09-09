El iPhone 17 fue anunciado de manera oficial durante el Apple Event septiembre 2025 este 9 de septiembre.

Por lo que aquí te compartimos los precios en México y características por modelo Air, Pro y Pro Max.

Apple (Apple Hub 'X' @theapplehub)

¿Cuál es el precio en México del iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro y iPhone 17 Pro Max ?

Durante el Apple Event septiembre 2025 este 9 de septiembre fueron anunciados los modelos del iPhone 17 Air, Pro y Pro Max.

Y de acuerdo con Apple, el precio en México de los nuevos modelos del iPhone 17 irá desde los:

iPhone 17: 19,999 pesos mexicanos

iPhone 17 Air: 25,999 pesos mexicanos

iPhone 17 Pro: 28,499 pesos mexicanos

iPhone 17 Pro Max: 20,990 pesos mexicanos

La preventa en México de los modelos del iPhone 17 Air, Pro y Pro Max empieza el v iernes 12 de septiembre a las 6:00 a.m. y estarán disponibles 7 días después.

Precios en México y características: iPhone 17 Air

Las características del nuevo iPhone 17 Air incluyen:

Pantalla: 6.5

Chip: A19, GPU de 5 núcleos

Batería: 27 horas de reproducción de video

Cámara Frontal: 18 MP

Cámara Trasera: 48 MP (zoom óptico 1x y 2x)

Además, el iPhone 17 Air cuenta con Apple Intelligence 4, Emergencia SOS, detección de choques y entrda de USB-C.

En cuanto al precio de este nuevo modelo del iPhone 17, comienzan con 25,999 pesos mexicanos, dependiendo de la memoria:

256 GB: 25,999 pesos mexicanos

512 GB: 30,999 pesos mexicanos

1TB: 35,999 pesos mexicanos

iPhone 17: Precios en México y características (Apple / sitio web: www.apple.com)

Precios en México y características: iPhone 17 Pro

Las características del nuevo iPhone 17 Pro incluyen:

Pantalla: 6.3

Chip: A19, GPU de 6 núcleos

Batería: 39 horas de reproducción de video

Cámara Frontal: 18 MP

Cámara Trasera: 48 MP (zoom óptico .5x 1x, 2x, 4 x y 8x)

Además, el iPhone 17 Pro cuenta con Apple Intelligence 4, Emergencia SOS, detección de choques y entrada de USB-C.

En cuanto al precio de este nuevo modelo del iPhone 17, comienzan con 25,999 pesos mexicanos, dependiendo de la memoria:

256 GB: 28,499 pesos mexicanos

512 GB: 33,499 pesos mexicanos

1TB: 38,499 pesos mexicanos

iPhone 17: Precios en México y características (Apple / sitio web: www.apple.com)

Precios en México y características: iPhone 17 Pro Max

Las características del nuevo iPhone 17 Pro Max incluyen:

Pantalla: 6.9

Chip: A19, GPU de 6 núcleos

Batería: 39 horas de reproducción de video

Cámara Frontal: 18 MP

Cámara Trasera: 48 MP (zoom óptico .5x 1x, 2x, 4 x y 8x)

Además, el iPhone 17 Pro Max cuenta con Apple Intelligence 4, Emergencia SOS, detección de choques y entrada de USB-C.

En cuanto al precio de este nuevo modelo del iPhone 17 comienzan con 25,999 pesos mexicanos, dependiendo de la memoria:

256 GB: 30,999 pesos mexicanos

512 GB: 35,999 pesos mexicanos

1TB: 40,999 pesos mexicanos

2TB: 50,999 pesos mexicanos