El iPhone 17 fue anunciado de manera oficial durante el Apple Event septiembre 2025 este 9 de septiembre.
Por lo que aquí te compartimos los precios en México y características por modelo Air, Pro y Pro Max.
¿Cuál es el precio en México del iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro y iPhone 17 Pro Max ?
Durante el Apple Event septiembre 2025 este 9 de septiembre fueron anunciados los modelos del iPhone 17 Air, Pro y Pro Max.
Y de acuerdo con Apple, el precio en México de los nuevos modelos del iPhone 17 irá desde los:
- iPhone 17: 19,999 pesos mexicanos
- iPhone 17 Air: 25,999 pesos mexicanos
- iPhone 17 Pro: 28,499 pesos mexicanos
- iPhone 17 Pro Max: 20,990 pesos mexicanos
La preventa en México de los modelos del iPhone 17 Air, Pro y Pro Max empieza el viernes 12 de septiembre a las 6:00 a.m. y estarán disponibles 7 días después.
Precios en México y características: iPhone 17 Air
Las características del nuevo iPhone 17 Air incluyen:
- Pantalla: 6.5
- Chip: A19, GPU de 5 núcleos
- Batería: 27 horas de reproducción de video
- Cámara Frontal: 18 MP
- Cámara Trasera: 48 MP (zoom óptico 1x y 2x)
Además, el iPhone 17 Air cuenta con Apple Intelligence 4, Emergencia SOS, detección de choques y entrda de USB-C.
En cuanto al precio de este nuevo modelo del iPhone 17, comienzan con 25,999 pesos mexicanos, dependiendo de la memoria:
- 256 GB: 25,999 pesos mexicanos
- 512 GB: 30,999 pesos mexicanos
- 1TB: 35,999 pesos mexicanos
Precios en México y características: iPhone 17 Pro
Las características del nuevo iPhone 17 Pro incluyen:
- Pantalla: 6.3
- Chip: A19, GPU de 6 núcleos
- Batería: 39 horas de reproducción de video
- Cámara Frontal: 18 MP
- Cámara Trasera: 48 MP (zoom óptico .5x 1x, 2x, 4 x y 8x)
Además, el iPhone 17 Pro cuenta con Apple Intelligence 4, Emergencia SOS, detección de choques y entrada de USB-C.
En cuanto al precio de este nuevo modelo del iPhone 17, comienzan con 25,999 pesos mexicanos, dependiendo de la memoria:
- 256 GB: 28,499 pesos mexicanos
- 512 GB: 33,499 pesos mexicanos
- 1TB: 38,499 pesos mexicanos
Precios en México y características: iPhone 17 Pro Max
Las características del nuevo iPhone 17 Pro Max incluyen:
- Pantalla: 6.9
- Chip: A19, GPU de 6 núcleos
- Batería: 39 horas de reproducción de video
- Cámara Frontal: 18 MP
- Cámara Trasera: 48 MP (zoom óptico .5x 1x, 2x, 4 x y 8x)
Además, el iPhone 17 Pro Max cuenta con Apple Intelligence 4, Emergencia SOS, detección de choques y entrada de USB-C.
En cuanto al precio de este nuevo modelo del iPhone 17 comienzan con 25,999 pesos mexicanos, dependiendo de la memoria:
- 256 GB: 30,999 pesos mexicanos
- 512 GB: 35,999 pesos mexicanos
- 1TB: 40,999 pesos mexicanos
- 2TB: 50,999 pesos mexicanos