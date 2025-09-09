El Apple Event septiembre 2025 en vivo se está transmitiendo en el canal oficial de Apple en YouTube este 9 de septiembre.

Y aquí te compartimos todo lo que sabemos del iPhone 17 y todas las novedades que se revelaron en el en vivo de Apple Event septiembre 2025.

Apple Event septiembre 2025 en vivo: iPhone 17 Pro

Uno de los anuncios más esperados durante el Apple Event septiembre 2025 en vivo es el del iPhone 17 Pro que cuenta con el chip más poderoso de la compañía.

El iPhone 17 Pro fue anunciado en 3 nuevos colores con una resistencia 4 veces mayor, un sistema de enfriamiento mejorado, batería más grande, 265 GB, cámara profesional 48 MP y chip A19.

Precio desde: 1099 dólares (20,488.82 pesos mexicanos)

Boasting an anodized unibody, the iPhone 17 Pro packs the biggest battery, a new pro camera system, A19 chip power, and a redesigned thermal system—all in the toughest glass + aluminum combo yet. The new definition of Pro. #AppleEvent pic.twitter.com/R0Irf3XUAS — Naartjies 🍊 (@SpeQx) September 9, 2025

Apple Event septiembre 2025 en vivo: iPhone Air

Fue anunciado como el dispositivo más ligero, delgado (5.6 mm), poderoso y durable de la compañía hasta el momento.

Este nuevo diseño de Apple estará disponible en 4 colores con A19 Pro, 48 MP en su cámara trasera, eSim, batería de carga rápida y duración de 24 horas.

Precio desde: 999 dólares (18, 624.51pesos mexicanos)

Además el iPhone Air, creado con 80% de titanio reciclado, contará con nuevos accesorios, tales como:

batería portable

2 fundas

Apple Event septiembre 2025 en vivo: iPhone 17

El iPhone 17 fue presentado en 5 nuevos colores cuyos materias prometen una mayor duración y un sistema más rápido y definido.

Tanto la cámara trasera como delantera cuentan con una mayor definición en las imágenes (48 MP) y cuenta por primera vez con el ‘center stage camera’.

Esta nueva función en la cámara permite tomar fotos de mayor amplitud sin la necesidad de rotar el iPhone 17.

Precio desde: 799 dólares (14,895.88 pesos mexicanos)

Apple Event septiembre 2025 en vivo: Apple Watch SE 3 y Apple Watch Ultra

Además de los AirPods Pro 3 en el evento de Apple se presentaron dos nuevas versiones del Apple Watch:

Apple Watch SE 3

Apple Watch Ultra

El Apple Watch SE 3 fue revelado en 5 nuevos colores con diseños deportivos y elegantes, además de una batería cuya duración es de más de 24 horas.

El Apple Watch Ultra es un diseño deportivo el cual mejoro su sistema de conexión satelital, resistencia al agua y su batería de ahora 42 horas de duración.

This section is so prescient — the Apple Watch saved my life after a heart attack five years ago. A truly wonderful product that will forever be the biggest impact Apple has had on humanity. #AppleEvent pic.twitter.com/lhuOPi452O — Nirave 尼拉夫 (@nirave) September 9, 2025

Apple Event septiembre 2025 en vivo: AirPods Pro 3

Los AirPods Pro 3 fueron presentados durante el Apple Event septiembre 2025 con innovaciones en su diseño y en su uso con la inteligencia artificial.

Y es que, además de tener un diseño más compacto que promete una mejor cancelación de ruido, los AirPods Pro 3 cuentan con traducción inmediata de varios idiomas.

Otras de sus mejoras son la duración de la batería.