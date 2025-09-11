Con la llegada del iPhone 17, nuevamente se han escuchado los comentarios que es lo mismo que el modelo anterior, el iPhone 16.

Si bien es cierto que hay varios puntos de encuentro entre el iPhone 17 y el iPhone 16, también existen diferencias sustanciales que a continuación te vamos a detallar.

Diferencias entre el iPhone 17 y el iPhone 16

Estas son las principales diferencias entre el iPhone 17 y el iPhone 16, para que veas si te conviene, o no, cambiar de equipo.

El iPhone 17 tiene una pantalla ProMotion a 120 Hz de refresco, mientras que el iPhone 16 cuenta con 60 Hz

El panel del iPhone 17 es de 6.3 pulgadas, un poco más grande que las 6.1 pulgadas del iPhone 16

También cuenta con elementos más reducidos en su hardware exterior

Apple señaló que el iPhone 17 puede grabar con dos cámaras al mismo tiempo, algo que no puede hacer el iPhone 16

El iPhone 17 tiene un procesador A19, el iPhone 16 tiene el A18

Algunos modelos del iPhone 17 llegan a los 12 GB de RAM; el iPhone 16 se queda en 8 GB

Se integra un chip especial para Wi-Fi 7 en el iPhone 17, el cual no está en el iPhone 16

La cámara frontal del iPhone 17 es de 24 MP; la del iPhone 16 es de 12 MP

La batería del iPhone 17 es de 3600 mAh, la del iPhone 16 es de 3561 mAh

La carga rápida del iPhone 17 sube a 35W, contra los 25W del iPhone 16

iPhone 17 (Apple )

Las diferencias entre el iPhone 17 y el iPhone 16 son en términos de hardware técnico

Como puedes notar, las diferencias entre el iPhone 17 y el iPhone 16 son más en aspectos técnicos de su hardware, no tanto en su software o arquitectura frontal.

Es decir, las diferencias entre el iPhone 17 y el iPhone 16 no se notan a simple vista, los usuarios deben de probar entre uno y otro para notar lo cambios.

Los cuales pueden ser muy sutiles; pero que podrían marcar un punto y aparta entre cada uno de los equipos.

Ya será decisión de cada usuario si le convencen las diferencias entre los dispositivos.