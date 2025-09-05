Te decimos todo lo que se ha filtrado sobre iOS 26, la nueva actualización de Apple.

El sistema operativo iOS 26 de Apple se encuentra en su fase final previo a su versión Release Candidate para desarrolladores.

Todo lo que se ha filtrado sobre iOS 26, la nueva actualización de Apple

De acuerdo con las betas, 9 hasta el momento, estas serían algunas de las novedades que habría para iOS 26:

Cambio en el diseño con Liquid Glass para que las apps y experiencias del sistema sean expresivas, además de familiares al instante Nuevo widget de radio en vivo que se activa cuando Apple te pide que abras tu app de Música Tonos de llamada actualizados Nueva categoría de Borradores como una opción de filtro en los mensajes, así como mensajes borrado y spam Encuestas de mensajes y fondos para cualquier conversación Función para silenciar números desconocidos por defecto. El sistema dará información de quién llama Nuevo aspecto visual de CarPlay con la tecnología Liquid Glass combinando los fondos de pantalla que tiene el usuario en su iPhone Pronósticos del tiempo personalizados con la app Clima mediante los lugares que frecuenta el usuario Funciones de Apple Intelligence para facilitar la comunicación en otros idiomas y crear imágenes personalizadas

iPhone (Unsplash)

¿Cuándo sale iOS 26? Fecha de lanzamiento del sistema operativo de Apple

El Apple Event será el próximo martes de 9 septiembre en el campus de Apple en Cupertino, California.

Ahí dará a conocer el iPhone 17 y posiblemente algunos anuncios de los demás dispositivos de Apple. También se lanzará la versión Release Candidate de iOS 26.

La versión pública de iOS 26 estaría llegando hasta el lunes 15 de septiembre.

Cabe señalar que iOS 26 tendrá compatibilidad con todos estos iPhone:

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone SE (2ª generación o posterior)

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 15

iPhone 15 Plus

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

iPhone 16

iPhone 16e

iPhone 16 Plus

iPhone 16 Pro

iPhone 16 Pro Max

iPhone 17 en sus distintas versiones