Te decimos todo lo que se ha filtrado sobre iOS 26, la nueva actualización de Apple.
El sistema operativo iOS 26 de Apple se encuentra en su fase final previo a su versión Release Candidate para desarrolladores.
Todo lo que se ha filtrado sobre iOS 26, la nueva actualización de Apple
De acuerdo con las betas, 9 hasta el momento, estas serían algunas de las novedades que habría para iOS 26:
- Cambio en el diseño con Liquid Glass para que las apps y experiencias del sistema sean expresivas, además de familiares al instante
- Nuevo widget de radio en vivo que se activa cuando Apple te pide que abras tu app de Música
- Tonos de llamada actualizados
- Nueva categoría de Borradores como una opción de filtro en los mensajes, así como mensajes borrado y spam
- Encuestas de mensajes y fondos para cualquier conversación
- Función para silenciar números desconocidos por defecto. El sistema dará información de quién llama
- Nuevo aspecto visual de CarPlay con la tecnología Liquid Glass combinando los fondos de pantalla que tiene el usuario en su iPhone
- Pronósticos del tiempo personalizados con la app Clima mediante los lugares que frecuenta el usuario
- Funciones de Apple Intelligence para facilitar la comunicación en otros idiomas y crear imágenes personalizadas
¿Cuándo sale iOS 26? Fecha de lanzamiento del sistema operativo de Apple
El Apple Event será el próximo martes de 9 septiembre en el campus de Apple en Cupertino, California.
Ahí dará a conocer el iPhone 17 y posiblemente algunos anuncios de los demás dispositivos de Apple. También se lanzará la versión Release Candidate de iOS 26.
La versión pública de iOS 26 estaría llegando hasta el lunes 15 de septiembre.
Cabe señalar que iOS 26 tendrá compatibilidad con todos estos iPhone:
- iPhone 11
- iPhone 11 Pro
- iPhone 11 Pro Max
- iPhone SE (2ª generación o posterior)
- iPhone 12
- iPhone 12 mini
- iPhone 12 Pro
- iPhone 12 Pro Max
- iPhone 13
- iPhone 13 mini
- iPhone 13 Pro
- iPhone 13 Pro Max
- iPhone 14
- iPhone 14 Plus
- iPhone 14 Pro
- iPhone 14 Pro Max
- iPhone 15
- iPhone 15 Plus
- iPhone 15 Pro
- iPhone 15 Pro Max
- iPhone 16
- iPhone 16e
- iPhone 16 Plus
- iPhone 16 Pro
- iPhone 16 Pro Max
- iPhone 17 en sus distintas versiones