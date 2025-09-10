Ante el sorpresivo lanzamiento de Apple con el nuevo iPhone 17, su llegada a México causa ya polémica.

Debido a que el iPhone 17 llegaría a México sin ranura para SIM, pues la compañía de la manzana apuesta a solo eSIM.

Solo con eSIM y sin ranura para SIM es como iPhone 17 llegará a México

Como vimos durante el Apple Event septiembre 2025, la llegada del iPhone 17 viene con varios cambios, mismos que se aplicarán para la venta en México.

Pues se ha confirmado que solo con eSIM y sin ranura para SIM es como iPhone 17 llegará a México, esto como parte de la apuesta tecnológica de Apple para sus nuevos equipos.

Cambio que no es reciente para Apple, pues en Estados Unidos desde 2022 se aplicó la eliminación de la SIM física.

Asimismo, la llegada del iPhone 17 sin ranura para SIM y con solo eSIM no será solo para México, pues los nuevos modelos con este cambio también se tendrá para las regiones de:

Bahréin

Canadá

Guam

Japón

Kuwait

Omán

Catar

Arabia Saudita

Emiratos Árabes Unidos

iPhone 17 sin ranura para SIM: así llegará a México con solo eSIM (Apple )

¿Por qué preocupa la llegada del iPhone 17 sin ranura para SIM solo con eSIM para México?

El iPhone 17 sin ranura para SIM solo con eSIM es la nueva tecnología que llegará a México.

Y pese a que iPhone 17 sin ranura para SIM “es más fácil y rápido transferir un plan celular existente o conseguir uno nuevo de forma digital”, según Apple, esto es lo que preocupa.

Ya que en México no todos los operadores de red telefónica ofrecen este tipo de servicio con la tecnología eSIM.

Por lo que los usuario en nuestro país que desean adquirir el nuevo iPhone 17 sólo podrán hacerlo si su operador móvil es compatible con eSIM.

Con ello, se debe tomar en cuenta que en México, las compañías que ofrecen este tipo de servicio eSIM, mismo que necesitará el nuevo iPhone 17 son Telcel y AT&T.

Lo que hace que la opción de tener el nuevo iPhone 17 en México sea limitada ante el cambio tecnológico, bajo la activación digital de eSIM, tras los equipos de Apple sin ranura para SIM.